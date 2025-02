‘Ora o Mai Più’ 8 febbraio: chi ha vinto, classifica e polemiche

Polemiche, discussioni e qualche bella esibizione, ma anche un numero impressionante di stecche nella puntata di sabato 8 febbraio di ‘Ora o Mai Più’. Chi ha vinto? Cosa ha riservato la classifica? Tanti momenti particolari hanno caratterizzato questa puntata. La prossima puntata di ‘Ora o Mai Più’ andrà in onda sabato 22 febbraio, visto che il 15 ad andare in onda su Raiuno sarà la finale del Festival di Sanremo.

La classifica: Pierdavide Carone ha vinto la puntata di ‘Ora o Mai Più’ di sabato 8 febbraio, davanti a Valerio Scanu, Carlotta, Loredana Errore, Pago, Antonella Bucci, Matteo Amantia e Anonimo Italiano.

Puntata in due manches come di consueto.

La prima manche si apre con l’esibizione di Pierdavide Carone e Gigliola Cinquetti con ‘La donna cannone’. Per loro il punteggio totale è di 56 punti. Seconda coppia: Carlotta con Donatella Rettore su ‘Splendido splendente’. Ottengono 58 punti, nonostante le stonature di Donatella Rettore. Terza coppia in gara: Antonella Bucci e Raf, con ‘La musica è finita’. A loro vanno 61 punti con tanto di polemica da parte di Patty Pravo che le dà della corista: “Hai una voce stupida, solo con la tecnica non vai da nessuna parte”. Tocca poi a Matteo Amantia e Alex Britti, con ‘Baciami (e portami a ballare)’: 58 punti dalla giuria. Sul palco arrivano poi Valerio Scanu e Rita Pavone con ‘E penso a te’. Per loro ben 64 punti dalla giuria. Sesto duo: Anonimo Italiano e Riccardo Fogli con ‘Malinconia’: ottengono 54 punti. Penultima coppia in gara: Loredana Errore e Marco Masini con ‘Sally’. A loro la giuria attribuisce 59 punti. Ultimo duo: Pago e Patty Pravo con ‘Ragazzo triste’. A loro vanno 59 punti.

Nella seconda manche, spazio ad alcuni grandi successi del Festival di Sanremo. Le prime a sfidarsi sono Carlotta e Donatella Rettore contro Loredana Errore e Marco Masini, rispettivamente con ‘Un’emozione da poco’ e ‘Perché lo fai’: vincono Carlotta e Donatella Rettore. La seconda sfida è fra Antonella Bucci e Raf e Pago e Patty Pravo, rispettivamente con ‘Ovunque sarai’ e ‘La spada nel cuore’. Vince il duo formato da Pago e Patty Pravo. Terza sfida: Matteo Amantia e Alex Britti contro Valerio Scanu e Rita Pavone, rispettivamente con ‘Zitti e buoni’ e ‘Grande amore’. Vincono Matteo Amantia e Alex Britti.

Ultima sfida: Pierdavide Carone e Gigliola Cinquetti contro Anonimo Italiano e Riccardo Fogli, rispettivamente con ‘Fai rumore’ e ‘Se stiamo insieme’. A vincere sono Pierdavide Carone e Gigliola Cinquetti.

Le quattro coppie vincitrici si sono risfidate fra loro con due grandi nomi della musica italiana: Carlotta contro Pago con Ivana Spagna su ‘Gente come noi’ e Pierdavide Carone contro Matteo Amantia con Amedeo Minghi e il brano '1950’. I 20 punti di bonus a testa vanno a Carlotta e Pierdavide Carone.