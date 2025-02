‘Ora o mai più’ 1 febbraio: chi ha vinto e le polemiche

Manca esattamente un mese alla finale di ‘Ora o mai più’ e la gara entra nel vivo. Così come lo spettacolo e le emozioni, che nella puntata del primo febbraio non sono mancate.

Solita formula anche in questa puntata: prima manche in cui i concorrenti cantano con i rispettivi tutor una canzone del coach in questione o di altri e seconda parte caratterizzata da quattro sfide fra due concorrenti insieme a un ospite speciale.

A dare il via alla gara sono Pago e Patty Pravo con ‘Il paradiso’. La giuria dà loro 57 punti. Seconda coppia sul palco: Gigliola Cinquetti e Pierdavide Carone con ‘Centro di gravità permanente’ di Franco Battiato. Il punteggio per loro è di 63 punti. Terzo duo: Loredana Errore e Marco Masini con ‘La notte’ di Arisa. A loro vanno 64 punti. Ed ecco un’altra gaffe di Rettore: “Mi sembravi quasi una neg.a”. “Una voce black” la corregge Marco Liorni. Quarto duo in gara: Carlotta e Donatella Rettore con ‘Lamette’. A loro vanno 58 punti. Si esibiscono poi Antonella Bucci e Raf con ‘Stai con me’. Per loro 63 punti. Sesta coppia è quella composta da Valerio Scanu e Rita Pavone, con ‘La voce del silenzio’. A loro vanno 64 punti. Penultima coppia in gara: Anonimo Italiano e Riccardo Fogli con ‘Ancora’. Per loro 60 punti dalla giuria. Ultima coppia a sfidarsi nella prima manche: Matteo Amantia e Alex Britti con ‘Una su 1.000.000’. A loro vanno 58 punti.

Nella seconda manche ecco le sfide, che mettono in palio ben 10 punti per ogni vincitore: Matteo Amantia contro Loredana Errore, cantano con Fabrizio Moro ‘Libero’ e ‘Portami via’. A vincere è Loredana Errore. Seconda sfida: Pierdavide Carone contro Pago. Cantano con Mario Biondi i brani ‘This is what you are’ di Biondi e ‘Ci penserò domani’ dei Pooh. Vince Pago. La terza sfida vede scontrarsi Valerio Scanu e Anonimo Italiano con gli Audio 2 sui brani ‘Alle 20’ e ‘Acqua e sale’. Vince Anonimo Italiano. Ultima sfida: Carlotta contro Antonella Bucci, che cantano ‘Anima mia’ e ‘Lettera 22’ con i Cugini di Campagna. Vince Antonella Bucci.

Loredana Errore ha vinto la puntata del primo febbraio di ‘Ora o mai più’. Dietro di lei Pierdavide Carone e Antonella Bucci.