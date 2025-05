OnlyFans lancia un reality show con Kyrgios sulla sua TV

Sebbene il nome di OnlyFans sia solitamente associato alla produzione di contenuti video espliciti, la piattaforma sta ampliando i propri orizzonti con una tv tutta sua: OFTV. Ecco di cosa si tratta.

Cosa è OFTV: la televisione di OnlyFans

OFTV è una piattaforma di streaming gratuita lanciata da OnlyFans per offrire contenuti adatti a tutti i pubblici. A differenza del sito principale, noto per i contenuti per adulti, OFTV si concentra su video di intrattenimento, lifestyle e formazione, senza nudità né materiale esplicito.

Lo show di Kyrgios sulla tv di OnlyFans

Tra le novità in arrivo su OFTV c’è ‘Smash City’, una nuova serie originale che debutterà il 13 giugno. A condurla saranno il tennista australiano Nick Kyrgios, la star dei reality Sophie Stonehouse e l’influencer Rachel Starr. Il format è semplice: una competizione di pickleball articolata in quattro episodi. Per chi ancora non lo conoscesse, si tratta di uno sport in rapida crescita che unisce elementi di tennis, ping pong e badminton. Naturalmente, lo show promette anche qualche colpo di scena per movimentare la sfida tra i partecipanti. D’altra parte il talento australiano, tutto genio e sregolatezza, era approdato su OnlyFans con un proprio account già nel 2023 per mostrare ai fans la sua vita in campo e fuori. “È davvero entusiasmante portare qualcosa di nuovo con Smash City e OFTV. Lavorare con Sophie e Rachel è stato fantastico: c’è grande energia, la competizione è intensa e non c’è mai un momento noioso. Abbiamo davvero spinto oltre i limiti per creare uno show che unisce divertimento e imprevedibilità. Spero che il pubblico si diverta quanto noi durante le riprese!” ha detto l’ex numero 11 della classifica mondiale. Da parte sua, l’amministratore delegato di OnlyFans, Keily Blair, ha commentato: “È stato fantastico vedere Nick interagire con i suoi fan da quando è entrato su OnlyFans, e siamo entusiasti di portare la sua energia unica su OFTV”.