Olly in formato tour: “Non sono mainstream, vivo nel mio pubblico”

Genova, 4 ottobre 2025 – Olly ricomincia da Olly. Anzi, dal successo di un album come Tutta vita, appena rieditato in versione espansa col titolo Tutta vita (sempre) per sostenere le fortune del tour, venti show completamente esauriti così come i tre della grande festa in programma tra gli spalti dello stadio Luigi Ferraris di Genova. Si comincia oggi e domani ancora da casa, Genova appunto, per proseguire alla volta di altre dieci città, tra cui Bologna, 8 ottobre e 16 marzo, Milano, 10 ottobre e 20 marzo, Firenze, 10 e 11 marzo, Pesaro, 13 marzo. “Tenendo fede al titolo dell’album, di ‘vita’ in questi mesi ce n’è stata tantissima” ammette il vincitore di Sanremo, all’anagrafe Federico Olivieri, con quel Balorda nostalgia ancora quinto in classifica. Uscito il 26 settembre, Tutta vita (sempre) ha debuttato direttamente al primo posto. “Non per niente fra i nuovi brani ce n’è uno, Il brivido della vita, che uso come “statement“ di quel che mi sta accadendo. E dove rivendico il diritto “di sentirmi un deficiente“ com’è giusto che sia a ventiquattro anni”.

Federico Olivieri, in arte Olly, 24 anni, ha vinto Sanremo 2025 con 'Balorda nostalgia'

Cinque inediti, che in realtà sono otto sommati ai singoli usciti prima della nuova edizione, quando li ha scritti?

“Brani come Depresso fortunato e la stessa Il brivido della vita sono nate dieci giorni dopo Sanremo, nel corso delle due settimane di decompressione che mi sono regalato sul Lago Maggiore, assieme a qualche amico fra cui un tatuatore, che durante il soggiorno me ne ha fatti altri quattro. Le altre tra la primavera e l’estate. Come noi non c’è nessuno, che è Per due come noi in chiave acustica, ce l’avevo da due anni”.

Non mancano gli echi di buoni ascolti.

“Sì. Occhi color mare, ad esempio, nasce da Neve al sole di Pino Daniele e finora non era uscita perché ho scoperto che nel 2025 cade il decennale della sua scomparsa e non volevo dare l’impressione di cavalcare l’anniversario. Poi ho deciso che, come per tutte le cose che mi stanno capitando in questo momento, conta solo la mia intenzione. Quel pezzo di Pino mi piaceva, perché lo trovo ancora molto moderno e perché non ha avuto il riscontro popolare di altri del suo repertorio. Quindi nella scelta ha contato l’idea che qualcuno della mia generazione potesse viverlo come una gradita sorpresa”.

Dopo il Festival non tutti sono stati teneri con lei.

“In Così così parlo con ironia e sarcasmo di come reagisco alle critiche. Come accade in amore, scrivo una canzone per far dare da Olly una mano a Federico, perché lui ci soffre e dev’essere tirato un po’ su. Ho sempre cercato di essere divisivo e, grazie a Sanremo, ci sono riuscito visto che il giorno dopo essere diventato famoso mi sono ritrovato in mano il mio primo Tapiro senza sapere perché lo stessi prendendo. “Attapirato“ perché la mia manager ha vinto cinque Sanremo prima del mio e quindi anch’io sarei dentro un gioco più grande di me, deciso da oligarchie sconosciute. Cose che dispiacciono, ma alla fine contano i fatti, la gente viene ai concerti e il resto sono chiacchiere. Avessi avuto più esperienza l’avrei sofferta meno”.

Fantasanremo. Se la sua amica Angelina decidesse di tornare sulle scene all’Ariston, andrebbe suo ospite la serata del venerdì?

“Nel caso volesse, le auguro di trovare un partner più prestigioso di me”.

Com’è la vita di tour?

“Il tour è un’esperienza in cui mi regolo molto più di quanto non faccia nella vita di tutti i giorni: dormo bene, fumo molto meno del solito, mangio in modo salutare, cerco di allenarmi. Insomma, ho un orologio biologico molto più in forma di quando non ho niente da fare”.

Niente Eurovision, dopo il Festival poca tv.

“La tv un po’ spaventa. Vorrei averci a che fare, ma non ci sono programmi in cui credo veramente. Di conseguenza la realtà in cui devo esistere è quella col mio pubblico. Anche se ho vinto Sanremo, non sono mainstream. Ma se vieni a casa mia, le porte te le apro”.