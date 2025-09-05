Olly, che Grande Festa: le due date di Milano fanno un soldout a San Siro

Milano, 5 settembre 2025 – “Fede fai con calma che la strada è lunga” si dice Olly ne ‘L’anima balla’ – canzone che peraltro su Raiplay si può trovare ancora archiviata con il titolo sbagliato ‘L’anima bella’ a testimonianza di quanto poco si sapesse di lui solo tre anni fa – con la quale ha partecipato a Sanremo Giovani nel 2022. Quel “Fede fai con calma” poco si addice a quello che tanto nella serata del 2 quanto in quella del 4 settembre Federico Olivieri, ormai noto come Olly, ha portato sul palco dell’Ippodromo Snai di Milano per la sua Grande Festa. Con l’aggiunta della sorpresona finale: il ritorno sul palco di Angelina Mango dopo quasi un anno di assenza dalle scene.

Due ore di show nelle quali il cantautore genovese, il fedelissimo Jvli – una curiosità: Olly e Lucio Corsi hanno di fatto sdoganato presso il pubblico la figura del produttore e chitarrista come parte integrante dello spettacolo e personaggi a loro volta. Olly lo ha fatto con Jvli, Lucio Corsi con Tommaso Ottomano – e il resto della band composta da Pierfrancesco Pasini (tastiere e chitarra), Dalila Murano (batteria) e “Gas Gas” Gabriele Ippolito (sax), Rufio, al secolo Raffaele Littorio (chitarra elettrica), Stefan Stancic (violino/tastiere) ed Emanuele Nazzaro “Nazza” (basso) hanno fatto cantare, ma soprattutto ballare e saltare i 34mila presenti all’Ippodromo durante ognuna delle due date. Un totale di 68mila spettatori. E qui il calcolo viene facile: praticamente un soldout allo stadio San Siro.

Ma per Olly e i “suoi ragazzi” non è ancora giunto il momento degli stadi. Giusto non affrettare i tempi. Anche perché il suo show e il suo spettacolo, magnetici nei club e in uno spazio come quello dell’ippodromo, in uno stadio rischierebbero di finire in secondo piano.

Mentre Olly è un artista di primissimo piano. Lo dimostra la padronanza con la quale occupa tutta la scena, nessun angolo escluso, e lo sancisce in maniera inequivocabile il calore del suo pubblico. Un pubblico che pende dalle labbra e dai gesti suoi e del suddetto Jvli. Un po’ Post Malone e un po’ Vasco Rossi, con una spruzzatina di Fabrizio De Andrè e un po’ di invidiabile sfrontatezza dei suoi 24 anni, l’artista genovese sembra avere tutte le carte in regola per poter dare il via a un nuovo filone del cantautorato italiano. E scusate se è poco.