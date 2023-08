Olivia Wilde innamorata dell’Italia e dei taralli: “Cosa ci mettono dentro?”

L'attrice Olivia Wilde, pseudonimo di Olivia Jane Cockburn, stregata dall'Italia. La trentanovenne americana ha trascorso un periodo di vacanza nel Salento e ha potuto vivere alcune esperienze indimenticabili. Come la scoperta di uno dei borghi più belli d'Europa, ovvero Cisternino. Lì ha gustato le specialità del territorio e non si è lasciata sfuggire la possibilità di gustare i famosi taralli salentini.

E anche lei è rimasta folgorata da queste specialità. Tanto da aver voluto documentare tutto in un video che ha poi pubblicato su Instagram: "Italia, cosa ca..o c’è dentro? Non riesco a smettere di mangiarli, ho una dipendenza" ha spiegato Olivia Wilde. Che ha poi pubblicato su Instagram diverse altre stories sulla sua vacanza nel Salento raccontando, con stupore e meraviglia, le diverse caratteristiche del territorio.

Olivia Wilde nel Salento

Uno spot pubblicitario inaspettato e del tutto positivo per l'intero Salento, anche perché Olivia Wilde non ha soltanto un profilo Instagram con oltre 4 milioni e 200mila follower, ma è anche un'attrice molto conosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Basti pensare ai moltissimi film e serie in cui è apparsa: 'Rush', 'The Lazarus Effect', 'Natale all'improvviso', 'Don't worry darling', 'Skin', 'The O.C.' e 'Vinyl' per citarne alcuni. Insomma, un volto noto che potrebbe rendere più nota una fetta importante d’Italia.