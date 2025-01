Liberato pubblica il nuovo disco e mette una distanza siderale tra sè e gli altri

Liberato canta ancora. E per fortuna. La sorpresa di fine anno, o di inizio a seconda di come la si vuole vedere, è ‘Liberato III’. Il nuovo album dell’artista napoletano di cui non si conosce l’identità - ma si apprezza, e anche tanto, la capacità di evocare mondi in chi lo ascolta - è il primo disco uscito nel 2025. La pubblicazione è infatti arrivata a mezzanotte proprio fra il 31 dicembre 2024 e il primo gennaio 2025.

‘Liberato III’ è composto da sole otto canzoni, ma sono otto schiaffi che ti svegliano e insieme ti coccolano. Due brani su tutti ‘Lucia (Stay with me)’, che è anche la colonna sonora de ‘Il segreto di Liberato’ - e ‘’O diario’: basterebbero loro a dare l’idea della grandezza di Liberato. Un cantautore che esce dagli schemi di ogni genere musicale e che torna a fare quello per cui i cantautori sono nati: raccontare. Raccontare storie. Nel caso di ‘’O diario’ la sua personale: “Ho fatto un riassunto degli ultimi due anni della mia vita”.

Il risultato è un disco intenso, scevro da luoghi comuni e ricco di poesia. Già, Liberato ci ha fatto iniziare il 2025 con la poesia. Ed è il più bell’augurio che potessimo ricevere.