Salmo, sorpresa ai fan: annunciato il nuovo disco ‘Ranch’

Il momento tanto atteso da centinaia di migliaia di fan è arrivato: dopo quattro anni arriva finalmente il nuovo album da solista di Salmo. Il rapper sardo, in questi giorni protagonista su Sky e Now della serie ‘Gangs of Milano - Le nuove storie del blocco’, ha annunciato l’uscita di ‘Ranch’, il nuovo disco che è in pre-order già da oggi.

Una sorta di album della maturità per Salmo, il quale lo ha realizzato in un’atmosfera magica e ovattata. Per realizzare l’album ‘Ranch’, infatti, il rapper si è isolato stando lontano dal caos e dai riflettori - tendenza che, iniziata con Brunori Sas, ultimamente sta conquistando anche altri artisti come Marracash e Salmo - e creandosi una propria bolla. Che, nel caso di Salmo, non avrebbe potuto essere in nessun luogo se non nel cuore della sua Sardegna.

Disco e concerto: il 2025 è un anno di grandi eventi per Salmo. Che il 6 settembre sarà impegnato a Fiera Milano Live - Rho con il Lebonski Park, una specie di parco a tema nel mondo di Salmo, con spazi dedicati alla sua carriera e discografia.