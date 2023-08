Nunzia De Girolamo, malore in studio: “Sono svenuta”

Preoccupazione nello studio di 'Estate in diretta', il programma pomeridiano in onda su Raiuno e condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini. Un programma che entra nelle case degli italiani nella stagione estiva tutti i giorni dalle 17.

A spiegare quello che è successo è stata la stessa Nunzia De Girolamo, proprio all'inizio della puntata: "Perché non dichiararlo subito il motivo per cui siamo seduti su queste poltroncine? In realtà io non sono stata bene, sono svenuta. Quindi lui ha ben pensato di mettere le poltroncine così stiamo comode. Devo dire che sei stato molto gentile. Mamma sto bene adesso. I nostri autori ci hanno portato una bevanda, una bella medicina. Però come vedete adesso sono qui e sto benissimo".

Solitamente, infatti, i due conduttori accolgono i telespettatori in piedi e quella dell'introduzione di una poltrona in studio è stata una novità che Nunzia De Girolamo in primis ha ritenuto di dover spiegare. Anche per rassicurare parenti e amici in caso di fughe di notizie o voci in merito allo svenimento.

Il programma è andato in onda senza problemi e i due conduttori sono stati ineccepibili come di consueto. Insomma, la paura è passata e quindi tutto è andato come di consueto.