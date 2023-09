Grande Fratello, i nominati e chi è il preferito dal pubblico. Gaffe di Alfonso Signorini in diretta

Nella sesta puntata del Grande Fratello, quella che è andata in onda giovedì 28 settembre, ci sono state le nomination e la nomina del preferito del pubblico. Il televoto di questa puntata, infatti, non era eliminatorio: al termine della passata puntata erano finiti in nomination Vittorio, Giselda, Arnold, Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi e proprio tra loro i telespettatori sono stati chiamati a decretare il loro inquilino preferito.

Esclusi Arnold, Grecia Colmenares e Vittorio, le ultime due rimaste sono state Giselda e Beatrice Luzzi. La quale è riuscita a fare polemica contro i compagni di casa anche in quel momento. E alla fine la preferita del pubblico, che questa sera guadagna anche l’immunità, è Beatrice Luzzi. L'attrice salva Grecia Colmenares, Arnold e Vittorio. A finire in nomination è Giselda, accusata da Beatrice Luzzi di non essere riconoscente nei suoi confronti e di essere troppo dipendente da Rosy Chin. Pesa molto, inoltre, la definizione da parte di Giselda di Beatrice come "ipocrita" un paio di puntate fa. Beatrice Luzzi è immune.

Per il tugurio l'immune è Paolo, mentre per il gruppo che ha vissuto in casa l'immune è Rosy Chin. Cesara Buonamici dà l'immunità a Massimiliano Varrese e Heidi.

Ad andare in nomination sono: Giselda Torresan, Grecia Colmenares per il tugurio e Valentina Modini e Marco Fortunati per la casa. Proprio Valentina è quella, insieme a Giselda, che ha preso nel modo peggiore il fatto di essere stata nominata.

Una curiosità: la prova per capire chi dovrà passare i prossimi giorni nel tugurio e chi in casa si è risolta a estrazione per via di una mancanza imbarazzante da parte della produzione. “Apritemi la casa perché dobbiamo risolvere il mistero del punto g” è stata la gaffe di Alfonso Signorini in diretta (La lettera “g” era quella mancante nella piscina, le due squadre avrebbero dovuto comporre la parola “tugurio”, ma una delle due compagini è stato impossibile farlo proprio a causa dell’assenza di questa lettera). A occupare la casa sarà quindi il gruppo di Rosy Chin, che prima era nel tugurio.