Grande Fratello 5 ottobre, i nominati e chi è stato eliminato dalla Casa. Beatrice Luzzi immune

Ottava puntata del Grande Fratello e verdetti che sono serviti, almeno in minima parte, a togliere il reality show condotto da Alfonso Signorini dai binari di una trama scontata e contenuti caratterizzati dalla noia. Ecco chi è il concorrente eliminato e chi sono i nuovi nominati della serata del 5 ottobre.

Mai così tanti inquilini erano finiti in nomination dall'inizio di questa edizione del reality show di Canale 5. Dopo la puntata di lunedì al televoto erano andati Alex Schwazer, Lorenzo Remotti, Letizia Petris e gli habituè delle nomination Valentina Modini, Rosy Chin, Vittorio Menozzi, Giselda Torresan, Beatrice Luzzi e Arnold Cardaropoli. Il televoto, tuttavia, era per salvare e non per eliminare. In sostanza il pubblico è stato chiamato e scegliere il proprio preferito. Il primo escluso è Arnold, poi Lorenzo, Valentina, Vittorio, Letizia. Fra Giselda, Alex e Beatrice, la preferita del pubblico è risultata proprio Beatrice Luzzi. Che ha ricevuto quindi di diritto anche l’immunità.

Ecco poi la catena umana. L’attrice ha dovuto poi scegliere chi mandare al televoto flash fra gli altri nominati della passata puntata e ha scelto Lorenzo Remotti. Il quale ha dovuto portare con sè al televoto un altro inquilino. La sua scelta è caduta su Arnold Cardaropoli. Che porta con sè al televoto Valentina Modini. La quale nomina Vittorio Menozzi. Ad essere eliminato è Lorenzo. Alla sua eliminazione, Ciro Petrone inizia a piangere come mai in nessuno dei film in cui ha recitato.

Come sono andate le nomination? La prima nominata di questa nuova puntata è Grecia Colmenares, che ha raccolto il maggior numero di nomination. Poi Valentina Modini.

Articolo in aggiornamento