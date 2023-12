Grande Fratello 4 dicembre: i nominati, il concorrente ritirato e i due nuovi ingressi

Due ingressi, un ritiro e nuove nomination nella puntata del Grande Fratello di lunedì 4 dicembre.

I nominati nella puntata di sabato 2 dicembre erano stati Alex Schwazer, Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares, Paolo Masella, Perla Vatiero e Rosy Chin. L'inquilino meno votato dal pubblico dovrebbe raggiungere Anita Olivieri in nomination, ma a finire al televoto è Alex Schwazer. Il quale decide di ritirarsi dal gioco e tornare a casa con la famiglia.

Perché Anita Olivieri si ritrova in nomination? Non per essere stata scelta dai compagni di casa, ma per una sanzione ricevuta dal Grande Fratello dopo aver trovato un biglietto nascosto per lei dalla madre al posto del bugiardino di un medicinale e non aver denunciato l'accaduto agli autori del programma. Anita ne aveva parlato, illudendosi di non essere scoperta, con Rosy Chin sotto le coperte. Per questo il Grande Fratello ha deciso di punire la sua malafede.

Durante la puntata sono entrati due nuovi concorrenti nella casa: Monia La Ferrera, ex fidanzata di Massimiliano Varrese – sono stati insieme nel 2009 e hanno convissuto per otto mesi –, e il modello Federico Massaro. L’ingresso di quest'ultimo ha scatenato gli ormoni di Anita Olivieri, Rosy Chin e Grecia Colmenares in modo alquanto surreale. Beatrice Luzzi si è esibita, invece, in diversi sbadigli data anche l’ora tarda.

A fine serata è arrivato poi il momento delle nomination. Da stasera entrano in gioco anche Sara Ricci e Marco Maddaloni. Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi, decretati i preferiti del pubblico, sono immuni. I tre preferiti, e quindi immuni a loro volta, della casa sono Massimiliano Varrese, Paolo Masella e Marco Maddaloni. Nessuna donna è stata inserita fra i preferiti dagli inquilini. E questo dovrebbe far riflettere. Cesara Buonamici ha dato l’immunità invece a Letizia Petris.

Andranno al televoto i tre più nominati insieme ad Anita Olivieri. I nominati di questa puntata sono: