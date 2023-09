Grande Fratello, i nominati della quinta puntata. Claudio primo eliminato

Quinta puntata del Grande Fratello molto movimentata con discussioni - fra Massimiliano Varrese ed Heidi, fra Heidi e e Anita, fra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi - e siparietti di vario genere. Finalmente alcuni meccanismi hanno iniziato ad innescarsi e un minimo la noia è stata scardinata. Un minimo, perché è veramente una delle edizioni meno avvincenti nella storia di questo reality show.

Durante la puntata il conduttore Alfonso Signorini ha dato il nome del primo inquilino eliminato dalla Casa in questa edizione del Grande Fratello. I nominati erano Vittorio, Giselda, Arnold, Grecia Colmenares e Claudio. La prima ad essere salvata dal pubblico è stata Giselada, poi Arnold e Vittorio. L'eliminato è stato Claudio, salva Grecia Colmenares.

Poi gli inquilini sono stati divisi in due gruppi da dieci: uno vivrà questi giorni in casa, l'altro all'interno del tugurio. I nominati dei tuguriati sono stati Grecia Colmenares, Arnold, Giselda e Vittorio. Praticamente gli stessi della settimana passata. A testimonianza del fatto che evidentemente il gruppo è coeso nel decidere chi non sopporta e vorrebbe fuori dal gioco.

La nominata degli inquilini rimasti in casa è invece Beatrice Luzzi, che ormai è destinata a vivere tutte le nomination da protagonista - a meno che non le dia l'immunità Cesara Buonamici come era avvenuto nella puntata precedente - e che vivrà certamente giorni difficili. Di nuovo.

Ad andare al televoto sono quindi Beatrice Luzzi, Giselda, Arnold, Vittorio e Grecia Colmenares.