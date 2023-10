Grande Fratello, i nominati e chi sono i nuovi concorrenti entrati lunedì 16 ottobre

Undicesima puntata del Grande Fratello ed ecco chi sono gli inquilini nominati che vanno al televoto. In nomination dalla puntata di giovedì 12 ottobre erano finite Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares e Rosy Chin. Il televoto serviva a decretare la preferita del pubblico. Preferita e quindi immune è stata votata Beatrice Luzzi, che ancora una volta risulta la più amata dai telespettatori. L’attrice è stata poi chiamata a scegliere quale fra Grecia e Rosy va al televoto che giovedì 19 ottobre per l’eliminazione. La concorrente scelta da Beatrice Luzzi è Rosy Chin. Salva Grecia Colmenares. Durante l’undicesima puntata del Grande Fratello hanno fatto ingresso nella Casa tre nuovi inquilini: la guru del fitness Jill Cooper, il giornalista e polemista Giampiero Mughini e il “più nip che vip” Mirko Brunetti, noto per aver partecipato all’ultima edizione di Temptation Island ed essere stato protagonista di numerose liti da social e da pollaio con follower, ex fidanzata e attuale, forse, compagna.