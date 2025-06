Isola dei Famosi 2025: eliminati, nominati e finalisti

Diverse eliminazioni, polemiche infinite e nuove nomination. Oltre ai nomi dei finalisti. E’ successo un po’ di tutto nella semifinale dell’Isola dei Famosi 2025 andata in onda mercoledì 25 giugno.

Ovviamente, essendo stato l’unico momento di sussulto di questa edizione, anche in questa puntata si cavalca di nuovo l’argomento “rissa fra Dino Giarrusso e Omar Fantini”. L’unica sanzione, peraltro ridicola, comminata era stata la sospensione da leader della settimana di Omar Fantini. Il dibattito è proseguito per una ventina di minuti e ha visto coinvolti anche la battagliera moglie di Dino Giarrusso e l’opinionista aggiunto Giuseppe Cruciani. Entrambi schierati a favore dell’ex europarlamentare. “Voglio chiedere scusa ai miei figli, è un esempio che non voglio dare. Sono contento di aver sbagliato, così i miei ragazzi hanno potuto vedere cosa non si deve fare” ha commentato Omar Fantini. Che è stato messo successivamente immediatamente in nomination.

Patrizia Rossetti e Dino Giarrusso nella semifinale dell'Isola dei Famosi 2025

In nomination dalla passata puntata erano finiti Jey Lillo, Patrizia Rossetti e Cristina Plevani. La prima eliminata della semifinale dell’Isola dei Famosi 2025 è Patrizia Rossetti. Che comunque non sembra contentissima di essere stata eliminata, pur mascherando la delusione. Dall’Ultima Spiaggia è stato eliminato invece Paolo Vallesi. Durante la semifinale di mercoledì 25 giugno è andata in scena una seconda eliminazione, con un televoto flash che ha visto fronteggiarsi Omar Fantini, Teresanna Pugliese, Cristina Plevani e Mario Adinolfi. Ed è proprio Adinolfi il terzo eliminato della semifinale. Nuovo televoto flash per far tornare in gioco uno fra Mario Adinolfi, Patrizia Rossetti e Dino Giarrusso. E a tornare in gioco è Adinolfi. Eliminati Rossetti e Giarrusso.

I finalisti dell’Isola dei Famosi 2025, che si giocheranno la vittoria nella finale di mercoledì 2 luglio, sono Mario Adinolfi, Omar Fantini, Cristina Plevani e Loredana Cannata.

I nominati al termine della semifinale sono Jey Lillo e Teresanna Pugliese.

Le prove della semifinale di mercoledì 25 giugno hanno visto sfidarsi nella prova di apnea Teresanna Pugliese e Loredana Cannata – a vincere è stata quest’ultima -, in quella di forza Jey Lillo e Cristina Plevani – a vincere è Lillo -, mentre Mario Adinolfi ha gareggiato da solo. E perso.