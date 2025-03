Chi è Nicole Brancale: a ‘Verissimo’ domenica 23 marzo il rapporto con la sorella Serena

Le abbiamo viste insieme all’Ariston nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo. Serena Brancale ha presentato il brano ‘Anema e core’ e a dirigere l’orchestra durante l’esecuzione, di fronte a lei, c’era la sorella Nicole. Le due saranno a ‘Verissimo’ domenica pomeriggio.

Chi è Nicole Brancale

Sorella maggiore di Serena (classe 1989), Nicole Brancale (Nicoletta all’anagrafe) è nata a Bari nel 1982. A soli sette anni ha conquistato una borsa di studio che le ha permesso di studiare musica al conservatorio Nicolò Piccinni della sua città, dove si è diplomata con il massimo dei voti. Il suo strumento è il pianoforte e questo le ha consentito di esibirsi, nel corso della sua carriera, su alcuni palchi importantissimi in tutta Europa e di insegnare, anche attualmente, al conservatorio Carlo Gesualdo da Venosa di Potenza.

Il legame tra sorelle

Le sorelle Brancale sono particolarmente legate l’una all’altra e, da sempre, condividono la passione per la musica. Nicole, però, ha sempre preferito il repertorio classico e Serena ha invece studiato jazz e per anni si è esibita nei festival di settore. Da un po’ di tempo a questa parte, invece, ha virato verso il pop.

A Sanremo insieme

Le possibilità di collaborazione tra le due, proprio per i loro percorsi differenti seppur paralleli, non sono state moltissime ed è per questo che quando la sorella minore ha scoperto di essere stata selezionata tra i big in gara al 75esimo Festival di Sanremo, ha voluto Nicole con lei a dirigere l’orchestra sul suo brano ‘Anema e core’.

“Era un sogno di nostra mamma vedere le sue figlie musiciste insieme su un palco – ha dichiarato Serena – Mi ero ripromessa di coinvolgerla, l’ho avvisata che sarei andata al Festival e alla fine è diventata realtà”.

Le Brancale a ‘Verissimo’

Dopo l’esperienza all’Ariston, Serena e Nicole Brancale saranno insieme ospiti nel salotto di Silvia Toffanin, domenica 23 marzo.