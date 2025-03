Niccolò Fabi torna live: le date del tour

Niccolò Fabi torna in concerto. Il suo ‘Libertà negli occhi tour 2025’ prenderà il via il 4 ottobre e lo porterà nei teatri di mezza Italia. E così, dopo aver fatto parte del trio delle meraviglie formato con Daniele Silvestri e Max Gazzè e aver “prestato” la propria musica per il progetto ‘Discoverland’ degli amici Pier Cortese e Roberto Angelini, Niccolò Fabi torna con un tour nel quale è protagonista assoluto. E nel quale proporrà al pubblico il nuovo ‘Libertà negli occhi’. Anche se, come ormai è consuetudine, la possibilità che sul palco il cantautore romano possa essere raggiunto da tanti amici e ospiti a ogni data è molto alta.

“Ricominciamo intanto a darci qualche appuntamento, che nell’epoca della socialità telefonica un teatro come spazio fisico dove ritrovarsi diventa uno dei pochi ma necessari momenti di realtà emotiva reale e condivisa. Nel frattempo ho preparato alcune storie nuove che si potranno ascoltare a breve. Chissà che possano essere anche solo uno spunto per le nostre usuali “psicoterapie di gruppo”” ha spiegato Niccolò Fabi a corredo dell’ufficialità delle date live del ‘Libertà negli occhi tour 2025’.

Queste tutte le date di ‘Libertà negli Occhi’ Tour 2025

04 ottobre - Isernia - Auditorium 10 settembre 1943

09 ottobre - Ravenna - Teatro Alighieri

11 ottobre - Milano - Teatro Arcimboldi

13 ottobre - Bologna - Europauditorium

15 ottobre - Torino - Teatro Colosseo

20 ottobre - Padova - Gran Teatro Geox

25 ottobre - Assisi (PG) - Teatro Lyrick

26 ottobre - Pescara - Teatro Massimo

04 novembre - Napoli - Teatro Augusteo

05 novembre - Bari - Teatro Team

07 novembre - Catania - Teatro Metropolitan

08 novembre - Palermo - Teatro Golden

11 novembre - Udine - Teatro Nuovo Giovanni da Udine

12 novembre - Parma - Teatro Regio

14 novembre - Lugano (CH) - Palazzo dei Congressi

16 novembre - Livorno - Teatro Goldoni

17 novembre - Firenze - Teatro Verdi

19 novembre - Roma - Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

20 novembre - Roma - Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone