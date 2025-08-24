New entry a Ballando con le stelle. In pista l’atleta Filippo Magnini

Filippo Magnini entra nel cast di Ballando con le stelle. L’annuncio è arrivato con un video postato sul profilo Instagram del dance show di Milly Carlucci. La prossima gara di Magnini non sarà dunque in piscina, ma sulla pista da ballo. Ma è in acqua, con cuffia e occhialini, che l’ex nuotatore ha comunicato la sua partecipazione al programma, in onda su Rai 1: "Quest’anno sarò concorrente di Ballando con le stelle. Milly arrivo", dice il due volte campione mondiale nei 100 metri stile libero nel 2005 e nel 2007. Per lui esperienza inedita, ma in tv è stato tra i vip dell’Isola dei famosi per una parentesi nell’estate del 2008. Il nome di Filippo Magnini va ad aggiungersi agli altri concorrenti annunciati nei giorni scorsi: Fabio Fognini, Barbara d’Urso, Nancy Brilli, Martina Colombari, Francesca Fialdini, Marcella Bella, Rosa Chemical, Andrea Delogu e Maurizio Ferrini, in arte la signora Coriandoli.