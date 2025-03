‘Ne vedremo delle belle’, prima puntata: chi ha vinto e la classifica

Prima puntata di ‘Ne vedremo delle belle’ sabato 22 marzo e già il talent show di Raiuno condotto il sabato in prima serata da Carlo Conti ha mantenuto le promesse. Ne abbiamo davvero viste delle belle. D’altro canto, il cast lasciava presagire sfide particolarmente interessanti fra le showgirl in gara e dinamiche decisamente pepate. Polemiche, esibizioni abbastanza discutibili – dal ballo alle interviste, passando per la photo story – e un livello così alto di trash da risultare ipnotico

Il meccanismo di ‘Ne vedremo delle belle’ è molto simile a quello di ‘Ora o Mai Più’, talent show musicale di Raiuno - anch’esso targato Carlo Conti, anche se era condotto da Marco Liorni - vinto da Pierdavide Carone: i concorrenti, che sono stati famosi diverso tempo fa, si esibiscono davanti a una giuria, sfidandosi anche fra loro, e ricevono poi il sostegno del pubblico attraverso votazioni social. La differenza, però, è che in questo caso a votare sono anche le colleghe: le concorrenti si votano fra loro.

La giuria di ‘Ne vedremo delle belle’ è composta da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano. Tre personalità che hanno già ricoperto il ruolo di giudici in diversi programmi televisivi.

Sono dieci le concorrenti del talent show condotto da Carlo Conti: Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Valeria Marini, Carmen Russo, Veronica Maya, Lorenza Mario, Matilde Brandi, Angela Melillo, Laura Freddi e Adriana Volpe.

Ad aver vinto la prima puntata del programma di Raiuno è stata Pamela Prati. La classifica: seconde Adriana Volpe e Laura Freddi, poi Veronica Maya, Lorenza Mario, Matilde Brandi, Valeria Marini, penultime Angela Melillo e Carmeno Russo (da sottolineare che solo Angela Melillo e Valeria Marini hanno espresso un minimo di disappunto), ultima Patrizia Pellegrino. Che peraltro immotivatamente gioisce nella maniera più posticcia e fasulla che si possa immaginare.