Myss Keta torna con il singolo ‘Profumo’

Venerdì 26 maggio, tra le nuove hit destinate a scaldare l’estate 2023, c’è anche ‘Profumo’ di Myss Keta. La cantante meneghina ne ha offerto un’anteprima durante una recente serata, di grande successo, tenuta all’Alcatraz di Milano, in occasione dei dieci anni di ‘Milano Sushi & Coca’, il suo primo singolo.

‘Profumo’

Nel nuovo singolo dell’artista si parla di un’estate rovente. Si è in riva al mare, solo con la luna e le stelle, lontani dalla città, pronti a imbarcarsi su una nave fatta di flirt, seduzione, aria calda e frizzante tipica delle spiagge del Mediterraneo. Non mancano le citazioni d’autore e molto riconoscibili per il grande pubblico, dalla mitica sigla del telefilm-cult ‘Love Boat’, cantata da Little Tony, alla luna che bussò di Loredana Berté, solo per ricordarne alcune. L’invito è quello a lasciarsi andare, facendosi ammaliare dal canto delle sirene e a tuffarsi nelle avventure misteriose.

Chi è Myss Keta

Il personaggio di Myss Keta è nato nell’estate 2013. È stato ideato dal collettivo Motel Forlanini, di cui le figure principali sono Stefano Riva, produttore, Simone Rovellini, regista e Dario Pigato, grafico. Il loro intento è di rispecchiare lo spirito dei tempi e suscitare scalpore nella cultura metropolitana milanese contemporanea. Il volto della rapper e cantautrice resta sconosciuto. L’artista indossa sempre occhiali neri e maschera che le copre gran parte dei lineamenti. Non avendo un volto definito, può rappresentare in qualche modo tutti i volti, e in lei c’è ognuno di noi: è questo uno dei messaggi che il personaggio e il collettivo che l’ha creato vogliono trasmettere.

Debutto

L’esordio, per Myss Keta, è avvenuto nel 2013 con la pubblicazione del primo singolo, intitolato – come ricordato prima – ‘Milano, Sushi e Coca’. Il video che è uscito a corredo ha ottenuto un enorme successo sul fronte mediatico, con annesse polemiche che hanno contribuito ad attirare l’attenzione del pubblico. Dopo ‘Illusione Distratta’ del 2014, la grande popolarità è arrivata con il videoclip del brano ‘Burqa e Gucci’, nel quale si è mostrata con una sorta di velo, che le ha coperto il viso dal naso in giù. Gli occhi erano nascosti da un paio di occhiali neri. Il look è diventato subito iconico ed è stato riproposto nelle successive apparizioni in pubblico della rapper. Le sue influenze artistiche sono da ricondurre, tra le altre, a Raffaella Carrà, Lady Gaga, Grace Jones.

Sanremo

A febbraio 2020, nell’ultimo Sanremo pre-pandemia, Myss Keta è stata la co-conduttrice, de ‘L’altro festival’ con Nicola Savino, in onda di notte dopo la fine delle puntate della gara canora. Ma nel corso della terza serata la rapper ha calcato lo stesso palco dell’Ariston, esibendosi in coppia con Elettra Lamborghini con ‘Non succederà più’.

‘Celebrity Hunted’

Nella seconda edizione di ‘Celebrity Hunted – Caccia all’uomo’ tra i partecipanti c’era anche la coppia formata da Myss Keta ed Elodie. Le due artiste sono state le vincitrici della seconda stagione del reality, disponibile su Prime Video e uscito a giugno 2021. Gli altri concorrenti erano Vanessa Incontrada, Stefano Accorsi, Diletta Leotta, Achille Lauro con Boss Doms.