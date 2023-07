Myss Keta in concerto, le prossime date

Ci sono prossimamente due date per assistere alle performance di Myss Keta e ai concerti della rapper. - A Genova Myss Keta si esibirà con Rosa Chemical venerdì 14 luglio alle 21.30 presso Arena del Mare - Area Porto Antico. - Per Myss Keta e i concerti estivi dell’artista si segnala anche quello di sabato 15 luglio alle 20.30 a Bergamo presso NXT Station.

Hit estiva

Myss Keta, nei concerti in programma, canta anche il suo nuovo singolo, ‘Profumo’. Il brano è ambientato in una estate torrida proprio come quella che stiamo vivendo. Ma si è in riva al mare, sotto un cielo stellato e con una romantica luna, lontani dalla città, pronti a salire a bordo di una nave fatta di flirt, seduzione e l'aria calda e frizzante tipica delle spiagge del Mediterraneo.

Citazioni d’autore

In ‘Profumo’ ci sono dei riferimenti molto familiari al pubblico come la sigla dello storico telefilm 'Love Boat', cantata all’epoca da Little Tony, e ‘E la luna bussò’ di Loredana Berté. Quel che suggerisce il brano è di vivere con spensieratezza possibili avventure e lasciarsi andare.

Myss Keta

La nascita stessa del personaggio di Myss Keta è legata all’estate: è stato lanciato, infatti, in quella stagione nel 2013. A idearlo, allo scopo di innovare la scena contemporanea metropolitana meneghina, è stato il collettivo Motel Forlanini, in cui spiccano figure come Stefano Riva, produttore, Simone Rovellini, regista e Dario Pigato, grafico.

Mistero

Il volto della rapper resta un enigma. Myss Keta, infatti, indossa costantemente occhiali neri e una maschera che copre gran parte dei suoi tratti distintivi. Questa mancanza di un volto definito serve all’artista a rappresentare in qualche modo tutti i volti e di riflettere ognuno di noi. È proprio questo uno dei messaggi che il personaggio e il collettivo che lo ha creato vogliono trasmettere.

Esordio

Myss Keta ha debuttato nel 2013. Otto anni fa, infatti, è uscito il suo singolo ‘Milano, Sushi e Coca’. Il videoclip annesso ha attirato immediatamente l’attenzione di pubblico, critica e addetti ai lavori.

Icona

Dopo ‘Illusione Distratta’ del 2014, la popolarità per l’artista è arrivata soprattutto con il video della canzone ‘Burqa e Gucci’. Lì la particolarità è stata che Myss Keta si è mostrata con un paio di occhialoni neri e metà viso coperto da una sorta di velo. Un look che ha fatto subito scalpore e ha reso la sua immagine iconica, tanto da essere riproposto in altre esibizioni.

Ariston

A febbraio 2020, poche settimane prima che esplodesse la pandemia da Covid, Myss Keta ha co-condotto ‘L’altro festival’ di Sanremo insieme a Nicola Savino. Il programma andava in onda di notte dopo la fine delle puntate della manifestazione nazional-popolare in prima serata. Nella terza puntata, dedicata ai duetti, la rapper è salita sul palco dell’Ariston e, in coppia con Elettra Lamborghini, ha cantato il brano ‘Non succederà più’.

Adventure reality

Myss Keta ha partecipato anche alla seconda edizione di ‘Celebrity Hunted – Caccia all’uomo’ in coppia con Elodie. Le due artiste sono state le vincitrici del reality di Prime Video. Lo show è uscito sulla piattaforma nel giugno 2021. Gli altri concorrenti erano Stefano Accorsi, Vanessa Incontrada, Achille Lauro con Boss Doms e Diletta Leotta.