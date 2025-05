Myrta Merlino e Pomeriggio 5, è divorzio: perché e chi potrebbe sostituirla

Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5. Anzi lascia proprio Canale 5. Il motivo principale è sotto gli occhi di tutti: un programma scarico, senza guizzi e di fatto senza identità. Uno stile di conduzione spersonalizzato, molto lontano da quello che Myrta Merlino aveva fatto vedere quando era a La7. Uno stile di conduzione, quello proposto a Pomeriggio 5, che a molti è sembrato riprendere sin troppo da vicino quello di Barbara D’Urso. Ma con una significativa e dirimente postilla: Carmelita era naturale, Myrta Merlino è sin da subito risultata a tutti un po’ forzata.

Non che la colpa di un programma ormai decotto sia da attribuire solo alla conduttrice, sia chiaro. Anche produzione e autori hanno una responsabilità non da poco. Il dato di fatto è che nella formula attuale Pomeriggio 5 zoppica vistosamente.

Ecco quindi il cambio alla guida, secondo Dagospia: fuori Myrta Merlino, che potrebbe approdare a Rete 4, e al comando Alessandra Viero. Per ora l’esperimento sarà estivo, in attesa di una soluzione definitiva per la prossima stagione televisiva, ovvero da settembre.