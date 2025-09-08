Mtv Vmas 2025 nel segno di Lady Gaga, Sabrina Carpenter miglior artista pop

New York, 8 settembre 2025 – Ci si aspettava un grande spettacolo musicale e così è stato, come sempre o quasi quando si parla degli Mtv Music Awards. Così, il 7 settembre scorso il palco dell’UBS Arena a Elmont di New York è stato il teatro della 42ma edizione di questi riconoscimenti che, dal 1984, rappresentano un appuntamento imperdibile nel panorama musicale e non solo. Conduttore della serata è stato LL Cool J, mentre la diretta è approdata per la prima volta anche su CBS e Paramount+, oltre ovviamente ad MTV.

La regina della serata è Lady Gaga

Non era difficile immaginarlo: la grande trionfatrice della serata è stata Lady Gaga, con ben 12 candidature e 4 statuette vinte, tra cui quella di “artista dell’anno” e quella per la miglior collaborazione per “Die with a smile”, realizzata con Bruno Mars.Una vittoria che le permette di superare Taylor Swift e Beyoncé in numero totale di premi vinti nella storia degli MTV VMAs Omni. L’artista, tra l’altro, sarà in Italia con due appuntamenti all'Unipol Forum di Milano, il 19 e il 20 ottobre.

Ariana Grande e Sabrina Carpenter conquistano il pubblico

Ariana Grande ha dominato le categorie video, aggiudicandosi ‘Video dell’anno’, Miglior video pop, e ‘Miglior video di formato lungo per Brighter Days Ahead. Durante il suo discorso, ha ringraziato con emozione fan, collaboratori, terapeuta e persino “i gay”, esprimendo gratitudine in modo originale. Sabrina Carpenter, invece, è stata incoronata ‘Miglior artista pop’ e ‘Miglior album’ con ‘Short n’ Sweet’

Chi saranno le nuove stelle del firmamento musicale?

Come sempre, spazio anche agli emergenti, Alex Warren ha conquistato il titolo di ‘Miglior artista esordiente’, mentre la giovane Tate McRae ha vinto il premio per la canzone dell’Estate con ‘Just Keep Watching’ (tratta da F1: The Movie), nonché il premio per Miglior Montaggio. Il successo di Rosé (BlackPink), insieme a Bruno Mars, con ‘APT’ è a suo modo storico: si tratta della prima volta che un’artista K-pop solista vince il riconoscimento per la canzone dell’anno

I premi alla carriera e il ricordo di Ozzy

Una serata speciale che ha reso omaggio a tre leggende della musica: Mariah Carey ha ricevuto il prestigioso Video Vanguard Award, Busta Rhymes il premio Rock the Bells Visionary e Ricky Martin è stato celebrato come Latin Icon. Ma è stata anche la serata di Ozzy Osbourne: con la straordinaria esibizione di Steven Tyler, Joe Perry, Yungblud e Nuno Bettencourt che, con il loro rock hanno ricordato il ‘principe delle tenebre’.

Cosa sono gli MTV Music Awards

Questi premi furono ideati come una sorta di ‘sfida’ ai più famosi Grammy, con l’obiettivo di celebrare non solo la musica ma soprattutto l’impatto visivo dei videoclip, cuore pulsante dell’emittente televisiva e la loro prima edizione si è celebrata nel 1984 con i successi di Michael Jackson, Cyndi Lauper e David Bowie. La statuetta a forma di astronauta con bandiera MTV, presto ribattezzata “Moonman” e poi “Moon Person”, è diventata un’icona pop e oggi è davvero uno dei premi più ambii da chiunque faccia musica e spettacolo.