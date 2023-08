Mtv music awards 2023, i cantanti sul palco. Data e orari tv

Si stanno scaldando i motori per la nuova edizione dei VMAs, ossia gli MTV video music awards, edizione americana della manifestazione annuale organizzata da MTV (Music television) nata nel 1984. (Gli EMAs, invece, sono la versione europea dell’evento e hanno debuttato dieci anni dopo, nel 1994). La premiazione si tiene ogni anno in una città diversa e viene presentata da una personalità popolare del mondo pop. Durante la kermesse vengono assegnati diversi riconoscimenti ad artisti della scena musicale internazionale ordinati in categorie distinte.

Data e orari

I VMAs 2023 si terranno martedì 12 settembre. Lo show andrà in onda in Italia in diretta e in lingua originale nella notte tra il 12 e il 13 settembre, a partire dalle 2 su MTV (visibile al canale Sky 131 e su NOW in streaming) e su MTV Music (andando sui canali Sky 132 e 704). Ma già da mezzanotte e mezza ci si potrà collegare assistendo a un pre-show.

Gli artisti

A esibirsi ai VMAs 2023 saranno Demi Lovato, Karol G, Måneskin e Stray Kids. Le loro performance si terranno presso il Prudential Center nel New Jersey. Fan e appassionati potranno seguire la manifestazione e gli artisti internazionali su Instagram, Twitter e Facebook per rimanere aggiornati su tutte le novità, oltre a seguire MTV Italia online su mtv.it, Facebook, Twitter e Instagram utilizzando l'hashtag #VMAS.

Demi Lovato

Nel corso della sua carriera, Demi Lovato ha ottenuto 14 nomination ai VMAs e farà ritorno ai VMAs 2023 dopo sei anni, a distanza di pochi giorni dal lancio del suo nuovo album ‘Revamped’ con le versioni rock dei suoi successi.

Karol G

Karol G è stata la prima artista femminile a debuttare al primo posto della classifica ‘Billboard 200’ con un album in spagnolo. La celebre cantautrice colombiana porterà sul palco la sua ‘Bichota Season’.

Maneskin

I Maneskin hanno scelto i VMAs 2023 per la prima mondiale della loro nuova canzone ‘Honey (Are You Coming?’). Intanto il loro ultimo album ‘Rush!’ sta per tagliare il traguardo di 1 miliardo di streaming. La band romana ha ricevuto 4 nomination. Con la candidatura per ‘Best Rock’, i Maneskin sono i primi componenti di un gruppo italiano a essere nominati per due anni consecutivi in una categoria di punta dello show a stelle e strisce.

Stray Kids

È uno dei gruppi K-Pop più influenti al mondo e si esibirà per la prima volta assoluta ai VMAs con il brano ‘S-CLASS’. Gli Stray Kids sono in gara anche per ottenere il loro primo premio nella categoria ‘Best K-Pop’, per cui sono stati nominati ai VMAs nel 2022.