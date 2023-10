Mtv Ema 2023 annullati a causa del terrorismo

Il terrorismo annulla gli Mtv Ema 2023. La serata degli Mtv European Music Awards, ovvero quella che attribuisce i maggiori riconoscimenti del pubblico ai migliori artisti che stanno popolando il mercato discografico europeo. Quella del 5 novembre a Parigi sarebbe dovuta essere una festa della musica e dello showbiz, ma le tensioni internazionali non consentono di immaginare un clima sereno.

"Annullata per motivi di sicurezza la cerimonia degli Mtv Europe Musica Awards legata all’instabilità degli eventi mondiali - ha dichiarato un portavoce della Paramount, che è società proprietaria di Mtv -. Abbiamo deciso di non andare avanti con gli Mtv Ema del 2023 per prudenza nei confronti delle migliaia di dipendenti, membri della troupe, artisti, fan e partner che viaggiano da tutti gli angoli del mondo per dare vita allo spettacolo. Gli Mtv Ema sono una celebrazione annuale della musica internazionale. Mentre guardiamo gli eventi devastanti in Israele e Gaza che continuano a svolgersi, questo non sembra il momento adatto per una celebrazione internazionale. Con migliaia di vite già perse, è un momento di lutto".

Cinque i nomi italiani che sarebbero stati in gara agli Mtv Ema 2023: Elodie, The Kolors, Maneskin, Annalisa e Lazza. Non è ancora chiaro se la cerimonia sarà recuperata in un secondo momento, anche se appare decisamente improbabile.