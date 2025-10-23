Morto David Ball, dj e musicista dei Soft Cell

Blackpool, 23 ottobre 2025 - E’ morto a 66 anni il dj e musicista David Ball. Il cantante e metà dei Soft Cell si è spento nel sonno. A darne l’annuncio è stata la sua famiglia.

“Era un genio musicale meravigliosamente brillante... Grazie Dave per essere stato una parte immensa della mia vita e per la musica che mi hai dato. Non sarei dove sono senza di te" è stato il saluto di Marc Almond, altra metà del duo Soft Cell. Al quale si devono successi del calibro di ‘Tainted love’, ‘Bedsitter’, ‘Say Hello’, ‘Wave Goodbye’, ‘Torch’ e ‘What’.

“Il pioniere della musica elettronica Dave Ball, metà del duo innovativo di musica elettronica Soft Cell e successo degli acid house The Grid, è morto serenamente nel sonno nella sua casa di Londra martedì 22 ottobre. Aveva 66 anni Il cantante Marc Almond, collaboratore musicale di Dave per 46 anni e compagno di band dei Soft Cell, conduce i tributi, descrivendo Dave come un "genio musicale meravigliosamente brillante". Quella che si è rivelata essere l'ultima apparizione di Dave con la band è arrivata solo settimane fa al Rewind Festival di Henley-on-Thames, dove i Soft Cell si sono presentati davanti a oltre 20.000 fan” è l’annuncio che compare sul profilo Instagram di David Ball.

"Grazie Dave per essere stato un artista così creativo e di così grande ispirazione per tanti. Così tante tracce leggendarie che hanno plasmato le nostre vite. Dave Ball per sempre” è uno dei commenti degli utenti. “Entrambi siete stati una parte enorme della giovinezza. Questa è una brutta notizia, ma grazie per la tua musica amico” scrive un altro.