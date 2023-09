Morgan resta a X Factor, ecco perché Sky ha detto di sì

Morgan e le frasi omofobe. Quello che è successo al concerto a Selinunte continua a far discutere. E in molti hanno chiesto che il cantautore lasci il proprio posto nella giuria di X Factor. Sui social network, infatti, tanti utenti hanno fatto sentire il proprio dissenso per il fatto che Sky non avesse preso subito una posizione pubblica. Che ora è arrivata forte e chiara.

Durante la presentazione del talent show musicale di Sky a scendere in campo sono state proprio la rete, Sky, e la casa di produzione, Freemantle, di X Factor.

Antonella D’Errico, vicepresidente esecutivo Programming Sky ha spiegato: “Quella composta da Morgan, Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico è una giuria che Sky e Freemantle hanno scelto. Morgan ha deciso di destinare metà del suo cachet a e quindi ha reso concrete le proprie scuse. Abbiamo preso le distanze da quello che ha detto, ma il fatto che le scuse siano state rese autentiche e concrete ci ha fatto decidere di proseguire con lui. E’ stata la sua risposta definitiva. I valori di inclusione per Sky sono molto importanti”.

La donazione di metà del cachet è già stata fatta e ad essere scelto è stato il progetto di Casa Arcobaleno, associazione che dà rifugio e assistenza ai ragazzi che, dopo il coming out o un percorso di transizione, non vengono accettati dalle famiglie. La donazione servirà per l’ammodernamento e l’arredo di quattro appartamenti a Milano, dove i ragazzi che hanno bisogno di aiuto potranno trasferirsi nel 2024.

“Quel concerto in particolare è stato un momento difficile – ha raccontato Morgan -. Da parte mia c’è stato un evidente errore linguistico. Le parole sono molto importanti e concrete, possono essere armi pesanti. E siccome me ne rendo conto ho voluto dare concretezza alle mie parole, devolvendo metà del mio cache al progetto di Casa Arcobaleno. È stato un bellissimo concerto, chi l’ha vissuto ha potuto dare un peso diverso alle mie parole. Chi non c'era ha legittimamente estrapolato quel momento. Però, anche se è stato sbagliato, è stato un’occasione per parlare di un tema importante”.