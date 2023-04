X Factor, Morgan torna in giuria? Cosa potrebbe succedere nella prossima edizione

Morgan tra i giurati di ‘X Factor 2023’? La nuova edizione si preannuncia più scoppiettante che mai, con l'imprevedibile cantautore tra i banchi della giuria. Sono in corso trattative riservate tra Morgan – reduce dall'esperienza di StraMorgan – e gli organizzatori del talent. E Francesca Michielin potrebbe essere ancora al timone del programma, dopo che l’anno scorso ha esordito come prima conduttrice donna di X Factor. Anche nel suo caso, le indiscrezioni parlano di un incontro chiave con i manager della 28enne di Bassano del Grappa per bissare il successo della scorsa edizione. Sky e Fremantle hanno già incassato diverse conferme. Mentre sulle pagine social ufficiali, ‘X Factor Italia’ ha aperto la caccia ai nuovi talenti da portare in trasmissione, gli organizzatori hanno già confermato i primi nomi dei giurati eccellenti. Nell’edizione 2023, ci saranno Ambra Angiolini e Dargen D’Amico, entrambi alla lori seconda esperienza nello show. Grande ritorno anche del rapper Fedez, reduce dallo scandalo di Sanremo e provato dalla vicissitudini familiari con la moglie Chiara Ferragni. E tra i banchi dei giurati, dopo nove anni di assenza, potrebbe tornare anche Morgan. I pronostici lo danno quasi per certo, ma la conferma ufficiale arriverà nei prossimi giorni.

Il ritorno di Morgan

Entrato nel Guinness dei primati del 2014 per essere stato il giudice che ha vinto il maggior numero di talent nel mondo – conquistando il podio in cinque edizioni di X Factor Italia, sulle sette a cui ha partecipato – Morgan, al secolo Marco Castoldi, è tra gli artisti italiani più eclettici e discussi. Tra polemiche e colpi di scena, Morgan sa sempre come fare parlare di sé. Il suo fiuto per i talenti lo hanno reso popolare nelle prime edizioni di X Factor, vincendo cinque edizioni prima di uscire definitamente dal programma ormai ben nove anni fa. Nella prossima edizione di X Factor – le cui riprese dovrebbero iniziare a giugno – dovrebbe prendere il posto che nella scorsa stagione era stato del 29enne Rkomi. A spingere Sky e Freemantle verso un ritorno di Morgan è stato il delirio del pubblico durante l’apparizione a sorpresa di Morgan, ospite di X Factor 2022. Il cantante brianzolo si è esibito in due diverse puntate: prima con una il suo brano ‘Altrove’ e una versione inedita ‘Space Oddity’, in omaggio a David Bowie; poi al fianco di Beatrice Quinta con il brano dei Bluvertigo, ‘La crisi’.