Mobrici è tornato: esce il singolo ‘Che serata stupida’

Milano, 24 settembre 2025 - Mobrici è tornato. E già questa è una notizia molto positiva per il cantautorato italiano. Matteo Mobrici, in arte Mobrici appunto, è da anni uno degli artisti più interessanti della scena indie italiana. Da anni, già. Dai tempi nei quali con la band Canova era partito dal Legnanese e poi ha conquistato mezza Italia.

Poi ecco il progetto solista. Ora il 36enne legnanese torna, due anni dopo gli ultimi singoli, con un nuovo brano: ‘Che serata stupida’, in uscita venerdì 3 ottobre e in radio dal 10 ottobre, per Maciste Dischi / Epic / Sony Music Italia e prodotto da Federico Nardelli,

“Spesso nella vita mi sono concesso il lusso di sbagliare, di cambiare direzione anche all’ultimo istante o perfino di imboccare la strada che a prima vista sembra la più oscura - racconta l’artista - questo brano nasce dal desiderio di raccontare come l’imperfezione e la fragilità non siano una debolezza, ma la chiave per sentirsi davvero vivi. È il racconto di quando perdersi diventa l’unico modo per ritrovarsi, e di come dentro quell’errore, in fondo, ci sia spesso la nostra verità più autentica. Avevo bisogno di una canzone grande, di quelle da gridare insieme, perché certe emozioni non si possono sussurrare e vanno liberate a voce piena, senza paura”.