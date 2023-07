Miss Italia, no alle concorrenti transgender. Patrizia Mirigliani: “Vi spiego perché non cambierò idea”

La decisione è netta: nessuna concorrente transgender sarà incoronata a Miss Italia. “Nel mio regolamento, al momento, non ho ancora aperto alle transgender, poiché ritengo che debbano essere nate donne. Quindi, finché andrà avanti il mio regolamento sarà così. E per ora non ritengo di cambiarlo”. A dirlo è la storica patron del concorso giunto alla 84esima edizione, Patrizia Mirigliani ai microfoni di RTL 102.5. Nei giorni scorsi Mirigliani aveva liquidato come “un’iniziativa pubblicitaria” la notizia dell’incoronazione a Miss Olanda dell'attrice e modella transgender Rikkie Valerie Kollé. “Queste sono decisioni delicate, se miss Olanda ha ritenuto opportuno includerle sono felice per loro, ma spero non fosse l’unica transgender del concorso, anche io ho lanciato nel concorso con protesi ma non ho fatto di loro una bandiera assoluta” aggiunge Mirigliani. E sottolinea. “Dico solo – spiega Mirigliani - che le cose devono andare per gradi, l’Italia è un Paese delicato e particolare. Inoltre, al momento, solo due transgender hanno richiesto di partecipare a Miss Italia. Pertanto, il mio regolamento attuale non lo consente. La tradizione di un concorso che esiste da 84 anni ha una sua importanza, ma non ho nulla in contrario riguardo a chi decide di ammettere transgender a concorsi di bellezza, a patto che non sia strumentale”.

Un giurato transgender

Non si fanno attendere le reazioni alla posizione della patron di Miss Italia. "Io sono favorevole alle pari opportunità. Così come credo debbano valere nello sport, altrettanto deve accadere per un concorso di bellezza. Trovo fuori dal tempo che si escluda dalla partecipazione a Miss Italia un transgender che ha ultimato la transizione e pertanto è donna a tutti gli effetti”, è l’affondo di Vladimir Luxuria. "Perché, se uno ha compiuto la transizione e pertanto è donna a tutti gli effetti, deve presentare il certificato di nascita? -affonda Luxuria- Bisognerebbe semplicemente farle un provino, come accade con tutte le altre concorrenti". E su Patrizia Mirigliani, rivela un aneddoto inedito: "Confesso che l'ho sentita dopo l'elezione di Miss Olanda (dove a vincere il titolo è stata l'attrice e modella transgender Rikkie Valerie Kollé, ndr), e in quell'occasione le ho rinnovato l'auspicio che le feci quando, anni fa, mi chiese di essere giurato a Miss Italia e le feci notare che accettava un giurato transgender ma non una concorrente", racconta Vladimir.

Ma anche in quel frangente, la patron del concorso di bellezza più famoso d'Italia è stata irremovibile: "Mi ha detto che ormai era tardi per inserire nuovi concorrenti, ed ha espresso la paura che potesse diventare come il caso di Denny Mendez, che quando vinse a suo tempo si disse che aveva vinto per il colore della pelle. Ma in realtà, Denny ha vinto perché e solare e bellissima", spiega l'ex deputata. Che conclude: "Io penso sia ormai veramente fuori dal tempo escludere delle donne in tutto e per tutto dal concorso. Poi certo, per chi non ha ultimato la transizione ci sono dei concorsi appositi, ma qui è differente. E' ormai scaduto il tempo per non includere le persone che hanno cambiato sesso a Miss Italia".

Cosa succede nelle gare sportive

Nel mondo dello sport per ora ogni disciplina sceglie le sue regole. Mentre è scattato dal 17 luglio il divieto per le cicliste che hanno affrontato la riassegnazione di genere di partecipare a eventi femminili del calendario Uci (Unione ciclistica internazionale), è arrivata anche la notizia che ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024 saranno i singoli sport a decidere i criteri di partecipazione delle atlete transgender agli eventi femminili. L’inclusione avanza a piccoli passi.