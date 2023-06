Temptation Island, le coppie: chi sono Mirko e Perla

Le coppie di Temptation Island 2023 sono sette. Quattordici fidanzati che a partire da lunedì 26 giugno per circa un mese saranno di scena su Canale 5 nel programma prodotto da Fascino e condotto come ormai ogni anno da Filippo Bisciglia. Divisi in due villaggi, fidanzate e fidanzati si troveranno a dove avere a che fare con numerosi tentatori e tentatrici. L’obiettivo è mettere alla prova la tenuta della loro storia d’amore.

I requisiti per partecipare a Temptation Island sono abbastanza semplici: è necessario essere una coppia, ma non essere sposati e non avere figli. Questo perché, come è logico, ad essere coinvolti nel reality show non devono essere interessi più grandi come ad esempio la vita di minorenni.

Sette coppie, dicevamo. Una delle quali è quella composta da Mirko e Perla. Che già promettono scintille, a livello di trash televisivo s’intende, ancora prima che il programma possa avere inizio. "Sono Perla, ho 25 anni e sono fidanzata con Mirko da 5 anni. Per amore suo mi sono trasferita a Rieti dalla mia città che è Salerno. Ho rinunciato a famiglia, lavoro e amiche, ma non sono felice perché lui da due anni è diventato apatico e non mi dà stimoli" racconta la ragazza nella clip di presentazione. "Io provo a starle vicino e a non farle sentire la mancanza di abitudini e affetti, però vedo un muro davanti a me. Come se non facessi mai niente di giusto" ribatte il fidanzato.