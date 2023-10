Chi è Mirko Brunetti, nuovo inquilino del Grande Fratello: dove lo abbiamo già visto

Mirko Brunetti è un nuovo concorrente del Grande Fratello. In un’edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini nella quale non spiccano i volti noti, la produzione ha deciso di inserire tre nuovi inquilini: la guru del fitness Jill Cooper, il giornalista noto per le sue innumerevoli polemiche soprattutto televisive Giampiero Mughini e Mirko Brunetti.

Due volti noti e uno sconosciuto? Quasi, visto che Mirko Brunetti del tutto sconosciuto non è. Ha fatto parte, infatti, insieme alla all’epoca fidanzata Perla Veritiero del cast dell’ultima edizione di Temptation Island.

Ecco, quindi, una nuova perla del cast “senza trash” targato nuovo corso di Piersilvio Berlusconi. Originario di Chieti, il 26enne Mirko Brunetti è entrato a Temptation Island qualche mese fa fidanzato con Perla Veritiero e, dopo averla umiliata pubblicamente in varie occasioni, è uscito dal reality show di Maria De Filippi fidanzato con la tentatrice Greta Rossetti. Diventando anche bersaglio di moltissime critiche da parte del pubblico. Il suo comportamento all’interno del villaggio dei fidanzati all’Is Morus Relais di Temptation Island, infatti, non è stato di certo irreprensibile.

La sua uscita dal reality show condotto da Filippo Bisciglia insieme alla tentatrice ha poi scatenato le critiche di chi non crede nel loro amore.

Un fuoco di paglia? Assolutamente no, secondo Mirko e Greta. Che si sono subito anche fatti lo stesso tatuaggio, simbolo del loro amore. “Non ho le idee chiare su come stanno le cose fra me e Mirko” ha recentemente dichiarato Greta Rossetti. Un amore infinito e senza crepa alcuna, non c’è che dire. Ora il ragazzo entra nella casa del Grande Fratello. Chissà quale contributo darà alle dinamiche del reality show e chissà se la fidanzata riuscirà a dissipare ogni dubbio.

Già un altro ex di Temptation Island aveva partecipato in passato al Grande Fratello: Tommaso Eletti. La sua avventura era finita nel giro di poco tempo e senza alcuna gloria.