Anticipazioni ‘I migliori anni’ prima puntata: ospiti e cosa succede

Un viaggio nella memoria, con sei nuove puntate per rivivere le pagine più belle della storia. Dopo sei anni di assenza, torna in televisione il programma ‘I Migliori anni’. Parte domani, venerdì 28 aprile in prima serata su Ra1 (21.25), la stagione dell’amatissimo varierà che vedrà tornare al timone Carlo Conti, nella veste di conduttore. Sarà una stagione sul filo dell'Amarcord, che attraverserà oltre mezzo secolo di musica, televisione, mode e costume con un tuffo all’indietro pieno di emozioni. “Attraverso le schede e i ricordi, si scoprirà che quella memoria che si pensava singola è memoria collettiva”, dice il conduttore dello show.

Conti: "Sarà più divertente"

L'emozionante sfida tra decenni ideata e condotta da Carlo Conti. Un viaggio nella memoria per rivivere le pagine più belle della nostra storia attraverso la musica, la televisione, le curiosità, le mode e i fenomeni di costume, i volti amati e quelli dimenticati di quasi sessantanni di storia del nostro Paese. “Andiamo in onda domani ma non è ancora finito del tutto lo studio, fortuna che la squadra è rodata, siamo qui a fare le prove e dare gli ultimi ritocchi”, scherza Carlo Conti dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, dove il programma verrà trasmesso in diretta. Lo show ha avuto un grande successo di pubblico nelle otto edizioni che si sono succedute a partire dal 2008, poi nel 2017 lo stop. “I migliori anni è un programma che deve necessariamente fare delle pause – spiega Carlo Conti, unico conduttore di tutte le stagioni – perché si rischia di essere ripetitivi. Poi con la pandemia non si poteva fare senza pubblico, senza orchestra. Non aveva senso”. E nel 2023 è arrivato il momento di ricominciare. “Ora c'è un diverso coinvolgimento del pubblico – continua Conti – questo tempo ha portato a dover attualizzare la tv, ora tutto va più veloce di quanto si possa immaginare. E poi sarà più divertente: farò quello che so fare, dare due ore di svago finendo entro la mezzanotte”.

Nuovo format: cosa cambia nell'edizione 2023

La prima puntata andrà in onda domani, dalle 21.25, poi via dritto fino a giugno con sei appuntamenti settimanali nella prima serata di Rai 1. Anche questa nona edizione sarà un susseguirsi di ricordi dei decenni passati, per ripercorrere un vero e proprio viaggio nel tempo. Molti saranno i momenti per ascoltare i successi di un tempo (sia italiani che internazionali) con l’interpretazione live dei cantanti originali che hanno fatto da ‘colonna sonora’ al periodo narrato. Con la rubrica ‘Chi è’, ci saranno anche tanti ospiti: personaggi di un tempo che hanno avuto un breve, ma travolgente successo negli ambiti più diversi, dal cinema alla pubblicità. Conti guiderà i telespettatori verso il loro identikit. Cosa cambia. “Non ci saranno più le lunghe interviste seduti. Un po’ anche perché questo tempo ci ha portato via grandi personaggi”, anticipa Carlo Conti. Le interviste saranno più brevi sotto il titolo di ‘My list’. “L'ospite principale della puntata mi dirà le sue cinque canzoni del cuore, in modo veloce. Ci saranno grandi nomi che faranno la loro personale classifica. Per la prima puntata tocca ad Alessandro Siani essere il protagonista di My list”. Non ci saranno più i decenni, né la gara. “Parliamo di tutto, dagli anni 60 ad oggi. Nella prima puntata ci sono i Pooh. In questi giorni sui social abbiamo indicato dieci loro canzoni tra cui scegliere. Il pubblico le vota prima e loro poi cantano nella puntata quelle scelte. Così sarà ogni volta. Poi ci saranno altri ospiti ovviamente che però magari canteranno due o tre pezzi o uno solo anche”.

Prima puntata: anticipazioni e ospiti

Nella prima puntata saranno ospiti i Pooh, che commenteranno con Carlo Conti le loro canzoni più amate dai telespettatori e canteranno le canzoni più votate nella ‘hit parade’ del tempo. Seguiranno i Londonbeat, gruppo internazionale tra i più seguiti degli anni ’80 e ’90, con ‘hit dance’ come “I've Been Thinking About You”; il duo tedesco Modern Talking, che, negli anni ’80, ebbe successo in mezzo mondo con canzoni come “Chery, chery lady”; la francese Caroline Loeb, che nel 1986 diventò popolare a livello internazionale con il singolo “C'est la ouate”; Patrick Hernandez, conosciuto in tutto il mondo per la hit “Born to Be Alive”.

I cantanti nella scaletta del 28 aprile

Non mancheranno artisti di casa nostra, a cominciare dai cantautori Alberto Fortis – che ha pubblicato album di grande successo, con canzoni come ‘Milano e Vincenzo’, ‘La sedia di lillà’ o ‘Settembre’ - e Drupi, tra gli artisti italiani dal grande seguito nell’Est Europa, con canzoni come ‘Sereno è’, ‘Regalami un sorriso’, ‘Piccola e fragile’. E ancora: Paolo Vallesi, con i suoi grandi successi ‘La forza della vita’ e ‘Le persone inutili’; Marco Ferradini, autore e interprete del classico ‘Teorema’, entrata nell’immaginario di più generazioni; Donatella Milani, seconda al Sanremo 1983 con ‘Volevo dirti’, edizione vinta da un’altra ospite della serata, Tiziana Rivale, con ‘Sarà quel che sarà’. Tra i cantanti, Viola Valentino, che interpreterà ‘Comprami’, e Gianmarco Carroccia, allievo di Mogol e interprete del repertorio di Lucio Battisti. Alessandro Siani sarà il protagonista della rubrica ‘My list’, svelando quali sono state le canzoni che hanno scandito la sua vita. In ogni puntata verranno ospitati due comici: si parte domani con Sergio Friscia e Antonio Giuliani, che si alterneranno nel ruolo di commentatori del tempo che cambia”, anticipa Conti. Tutti i momenti musicali saranno accompagnati dall'orchestra dal vivo diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli e dalle coreografie del Chorus di Fabrizio Mainini, con i costumi di Simonetta Innocenti per ricreare le atmosfere dei vari decenni.

'Noi che': il contributo social

Novità di questa edizione saranno i social network. Gli spettatori potranno partecipare attivamente nel corso della trasmissione attraverso il format ‘Noi che’: brevi messaggi con i ricordi più vivi dei loro migliori anni, con le loro preferenze sulle classifiche degli ospiti musicali e infine con l'invio dei materiali, scritti, foto, video, legati al loro passato, da condividere. “Con Flora Canto – aggiunge Carlo Conti – interagiremo con i telespettatori che in tempo reale ci potranno raccontare un loro ricordo, o mandare una foto. Non c'è più il voto finale, sarà tutto più dinamico, più veloce e soprattutto più divertente”. Ma Carlo Conti non si ferma qui: “Sarà un maggio intenso il mio. I migliori anni sono sei puntate, quattro di venerdì e altre due il sabato (il 20 e il 27 maggio), oltre due speciali sull'estate con gli storici tormentoni. Poi il 10 maggio conduco la premiazione dei David di Donatello con Matilde Gioli e il 30 maggio sarà la volta della serata per le mense francescane: Con il cuore”.