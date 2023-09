Mida ad Amici 23, chi è e dove l’abbiamo già visto

Il cantante Mida è un allievo di Amici 23. Il suo vero nome è Christian Mida ed è un rapper milanese di 24 anni. Milanese d'adozione, visto che è nato a Caracas da madre venezuelana e padre italiano. Può a buon diritto essere considerato un enfant prodige, visto che ha iniziato a fare rap ha 11 anni e a 16 il suo nome era già diventato abbastanza noto fra gli addetti ai lavori.

Su Spotify il suo brano più ascoltato è 'Ricordarmi di scordarti', che ha sfondato il muro dei 27 milioni di stream. Come per altri allievi di passato e presente, anche Mida fa un largo utilizzo dell'autotune e questo potrebbe alla lunga penalizzarlo. Molto dipenderà dalla gestione che riuscirà a fare di questo strumento e di come verrà guidato dagli insegnanti all’interno del programma.

Le sue canzoni sono orecchiabili e il suo nome è comunque già discretamente noto. Basti pensare che il 5 agosto era sul palco di Rimini con nomi come Fasma, Random, Alex Wyse, Chadia Rodriguez. Artisti non certo da milioni di copie vendute, ma i cui nomi comunque continuano a girare.

Dove abbiamo già sentito il nome di Mida? A Sanremo Giovani, dove ha partecipato quest'anno con la canzone 'Malditè'. Ora ecco il rapper milanese tentare la sorte dal prestigioso palcoscenico di Amici. Riuscirà a trasformare questa occasione in oro?