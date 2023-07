Mick Jagger, 80 anni da rockstar. Auguri al frontman dei Rolling Stones

Roma, 26 luglio 2023 – Mick Jagger spegne ben 80 candeline. Incredibile ma vero, l’artista è arrivato a questo importante traguardo in forma fisica smagliante, quasi come se non fosse mai realmente invecchiato. Il leader dei Rolling Stones è sulla cresta dell’onda oggi come mai prima d’ora, e rappresenta un punto di riferimento per tutti quei giovani e quegli “anziani” che un giorno sognano di diventare un idolo del rock come lui. Ecco la sua incredibile storia personale.

Mick Jagger e Melanie Hamrick all'American Ballet Theatre (Ansa)

Mick Jagger, chi è: le sue origini e gli esordi

La storia della star del rock prende il via a Dartford, in una famiglia borghese: il padre è Basil Fanshawe, di professione insegnante, mentre la madre è una parrucchiera di nome Eva Ensley Mary. Fin da subito il piccolo Mick dimostra di avere un’enorme passione per la musica, che condivide tra l’altro con un “certo” Keith Richard, il collega Rolling Stones che conosce già ai tempi della scuola elementare. Le primissime esibizioni in pubblico risalgono al 1956, quando un giovanissimo Mick inizia a suonare dal vivo con un gruppo di amici, senza però cantare. Il 1961 sarà per lui un anno cruciale, visto che dopo tanto tempo ritroverà il vecchio amico Keith scoprendo di avere in comune per lui il pallino delle 7 note. Nonostante in un primo momento avesse iniziato a studiare economia per far contenta la madre, presto Mick Jagger porrà le basi per la creazione del nucleo primigenio a partire dal quale negli anni successivi nasceranno i Rolling Stones.

I primi anni dei Rolling Stones

I tentativi iniziali di creare un gruppo presso il Ferry Club di Londra sfociano nel 1962 in un primo insieme di musicisti che, da questo momento in poi, diventeranno inseparabili: con l’aggiunta di Brian Jones, Bill Wyman e Charlie Watts nascono ufficialmente i Rolling Stones. Leggenda narra che il nome del gruppo sia ispirato alla celebre ‘Like a rolling stone’ di Bob Dylan, ma è una fake news: Mick e compagni prendono infatti ispirazione da un pezzo di Muddy Waters. Fin da subito si stabilisce un grande sodalizio artistico tra Jagger e Richards, che diventano il cuore pulsante del gruppo: uno si occupa dei testi delle canzoni, mentre l’altro compone la musica. Diventa immediatamente chiaro a tutti quanto Mick Jagger abbia dentro, per così dire, una sorta di sacro fuoco artistico: sul palco il cantante si trasforma, diventa un animale da palcoscenico, tiene la scena come nessun altro, trasformandosi con le sue movenze in un sex symbol nonché una vera leggenda del rock alla quale molti dopo di lui avrebbero guardato (citofonare Harry Styles…).

Il periodo solista e gli anni più difficili

Non tutto è andato liscio per Mick Jagger e i suoi compagni d’avventura, particolarmente nel periodo a cavallo tra gli anni ‘70 e ‘80. Nel 1969 muore il chitarrista del gruppo, Brian Jones, mentre per tutti gli anni ‘70 l’amico Keith Richards continuerà a lottare contro una dipendenza dalla droga che costringerà Mick a prendersi ulteriormente cura della produzione delle canzoni della band. Ecco dunque che alla fine della decade, allo scoccare degli anni ‘80, un esausto Mick Jagger decide di lasciare momentaneamente il gruppo per intraprendere una carriera solista che sarebbe poi durata per ben 13 anni, fino al 1993, e tutto questo nonostante le canzoni e gli album dei Rolling Stones stessero andando alla grande. Jagger, in questo periodo, aveva semplicemente bisogno di staccare la spina e allontanarsi da Richards, con il quale non faceva altro che litigare. In questo periodo esce dunque il primo disco ‘She’s the boss’, trainato dal singolo ‘Just another night’. Saranno in totale tre gli album solisti da lui pubblicati in questi anni, di cui l’ultimo (‘Wandering Spirit’) che sarà accompagnato anche da un relativo mini tour.

La politica e l’attivismo

Il cantante britannico ha in un primo momento manifestato apertamente il suo appoggio nei confronti del Partito Conservatore Britannico e ha espresso stima nei confronti dell’ex Primo Ministro Margaret Thatcher, conosciuta da molti anche con il nomignolo di “Lady di Ferro”. Tuttavia, con il passare del tempo, il suo interesse nei confronti della politica è andato scemando e il cantante si è al contrario voluto autodefinire “apolitico”. Tutto questo, in ogni caso, non gli ha certo impedito di prendere posizione rispetto ad alcuni temi particolarmente caldi come l’indipendentismo della Scozia, riguardo al quale è contrario, e come la Brexit, che ha apertamente supportato. Molto diverso è invece stato il suo approccio nei confronti dell’ex presidente USA Donald Trump, soprattutto rispetto ad un argomento a lui caro come il riscaldamento globale. Proprio in materia di protezione dell’ambiente, Mick Jagger è sempre stato particolarmente attivo. L’artista è infatti sostenitore dell’associazione Sea Shepherd, che lotta per la protezione della vita marina, e della Soil Association, che opera nella promozione dell’agricoltura biologica nel Regno Unito.

La vita privata: tutti gli amori di Mick

La prima moglie dell’artista, con cui è rimasto sposato dal 1971 al 1978, è stata Bianca Pérez-Mora Macias, mentre la seconda donna con cui è convolato a nozze è stata Jerry Hall, con la quale è rimasto legato dal 1990 al 1999. In passato ha anche avuto una relazione con L’Wren Scott, conclusasi però in modo tragico: la donna si è infatti impiccata il 17 marzo del 2014. Mick Jagger, che oggi è felicemente fidanzato con la giovane ballerina Melanie Hamrick, è diventato padre per un totale di 8 volte: l’ultima volta è accaduto proprio con Hamrick, che l’ha reso genitore per l’ottava volta del piccolo Deveraux, nato l’8 dicembre del 2016 quando Mick Jagger già aveva raggiunto la veneranda età di 73 anni. L’artista, in aggiunta, è anche nonno e bisnonno: per il momento vanta infatti 5 nipoti e una pronipote, Ezra Key, venuta al mondo il 19 maggio del 2014.