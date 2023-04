Michelle Hunziker e le altre: le nonne vip 2023 che non ti aspetti

A vederla così come appare – bella come il sole, piena di energia da tutti i pori e impegnatissima nel lavoro, dove si divide tra tv, linea di creme, cosmetici e integratori e ginnastica – non si direbbe che una come Michelle Hunziker sia appena diventata una delle nonne vip 2023 più famose. Invece è proprio quello che è accaduto.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: è nato Cesare

Il 30 marzo 2023 è nato il piccolo Cesare, il figlio di Aurora Ramazzotti, primogenita della Hunziker e del suo primo marito, Eros Ramazzotti. L’influencer e conduttrice è fidanzata da oltre 5 anni con Goffredo Cerza. La mano del neo papà, vicino a quella del bebè, si vede in una foto sui social con cui Aurora ha dato il lieto annuncio. «E con la nascita delle mie figlie... Oggi per me è stato il giorno più bello della vita» ha scritto su Instagram la presentatrice italo-svizzera per festeggiare l’arrivo del suo primo nipotino.

Michelle: l’attesa del nipotino

Nei giorni precedenti alla nascita, Michelle – al settimo cielo come Eros Ramazzotti e tutta la loro meravigliosa famiglia allargata – aveva scherzato sul fatto che, dopo tre figlie femmine, finalmente nella loro casa stava per arrivare un maschietto. Per quello la Hunziker si stava informando su quali giochi potessero piacere di più ai bimbi. Quando le è stato chiesto se si farà chiamare nonna, dato che, essendo nata nel 1977, è ancora giovane, Michelle ha risposto che certamente si farà chiamare così e sarà motivo di orgoglio.

Michelle nonna atipica

Sono entrate nella nuova parte nel ménage familiare anche le sue figlie più piccole, Sole e Celeste, avute dal secondo marito Tomaso Trussardi. Nonostante abbiano solo, rispettivamente, 9 e 8 anni, ci tengono a essere chiamate “zie” da Cesare, quando comincerà a parlare. Ha ragione il collega di Michelle, Gerry Scotti, che dal 3 aprile condivide di nuovo con lei il bancone di ‘Striscia la notizia’ su Canale 5: tra le nonne vip del 2023 Michelle Hunziker non è solo una nonna sprint, ma una vera e propria “turbo-nonna”.

Demi Moore: la figlia Rumer Willis presto mamma

Pronta a entrare nel novero delle nonne vip 2023 è anche l’attrice Demi Moore, 60 anni, ancora oggi una delle donne più affascinanti di Hollywood. La figlia Rumer, primogenita dell’interprete di ‘Ghost’, ‘Streaptease’ e ‘Soldato Jane’ e di Bruce Willis, è incinta del suo primo figlio. Il papà è Derek Richard Thomas, musicista. L’annuncio è appena stato dato dalla diretta interessata sui social, con una foto del compagno che bacia il suo pancino. Non sono stati ancora rivelati i tempi previsti per il parto.

Kim Basinger e la figlia Ireland Baldwin

Oggi ha 69 anni, Kim Basinger, la protagonista dell’intrigante ‘Nove settimane e mezzo’ con Mickey Rourke. Era diverso tempo che l’attrice non appariva in pubblico. Si è mostrata nuovamente ai suoi fan di recente, alla festa premaman di Ireland Baldwin, la figlia da lei avuta con l’attore Alec Baldwin, divorziati dal 2002. Ireland aspetta un bebè dal compagno, il musicista RAC, al secolo André Allen Anjos, con il quale vive in Oregon. Il particolare baby shower a cui ha partecipato anche Kim Basinger si è tenuto in un locale di spogliarelli. Verso giugno 2023 Ireland partorirà una bambina. Sui social la madre ha messo a confronto le ecografie della figlia e della nipote («a new baby girl coming our way») che sta per arrivare. Ireland, però, in un successivo post su Instagram ha parlato della sua gravidanza come un momento difficile e del fatto che «avere idioti in famiglia non aiuta». Il riferimento sarebbe al padre Alec, con il quale la giovane non è mai andata d’accordo e attualmente accusato di omicidio colposo dopo una drammatica sparatoria sul set di ‘Rust’ in cui per tragica fatalità, nell’autunno 2021, è morta Halyna Hutchins, direttrice della fotografia del film western.

Immagine: Crediti: Ansa - ETTORE FERRARI