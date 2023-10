Il 27 ottobre esce ‘Odio’, il nuovo singolo di Michele Bravi

Il prossimo singolo di Michele Bravi, intitolato ‘Odio’, sarà disponibile a partire dal 27 ottobre. Sarà un assaggio del prossimo album di Bravi, incentrato sul tema di una relazione disfunzionale in cui la costante dipendenza di una persona dal corpo dell'altra domina la dinamica. Lo stesso cantautore, annunciando questo nuovo progetto, ha spiegato che la canzone riguarda una forma ossessiva e malata dell’amore, argomento che verrà esplorato più ampiamente in tutto l'album. Di recente Bravi ha partecipato all'ottantesima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dove è apparso nel film ‘Finalmente l'alba’ diretto da Saverio Costanzo. Il lungometraggio dovrebbe uscire al cinema a dicembre.

Biografia

Michele Bravi, nato a Città di Castello nel 1994, ha iniziato a farsi conoscere dal grande pubblico nel 2013, quando ha partecipato a ‘X Factor’. Il cantautore, che ha gareggiato nel team capitanato da Morgan, ha vinto quell’edizione del talent. Quattro anni più tardi, ha fatto il suo debutto sul prestigioso palco del Teatro Ariston, partecipando alla 67esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone ‘Il Diario degli Errori’, poi certificata doppio disco di platino. Questo brano ha anticipato l'uscita del suo album intitolato ‘Anime di Carta’, con cui l’artista ha ottenuto il disco di platino. ‘Anime di Carta’ è stato uno dei dieci album più venduti del 2017. Nel 2021 è uscito il disco ‘La Geografia del Buio’, che ha debuttato al primo posto nelle classifiche Fimi/Gfk degli album e dei vinili. Inoltre, è stata pubblicata una versione estesa dell'album, che includeva i brani aggiuntivi ‘Cronaca di un tempo incerto’ e ‘Falene’, quest'ultima realizzata in collaborazione con l'artista internazionale pluripremiata Sophie and The Giants. L'uscita della versione estesa è stata preceduta dal video ufficiale del singolo ‘Cronaca di un tempo incerto’, presentato in anteprima durante la Festa del Cinema di Roma. I brani tratti da ‘La Geografia del Buio’ e alcuni dei suoi successi precedenti sono stati al centro del suo tour estivo e autunnale, durante il quale ha calcato i palchi dei principali festival, teatri e club italiani. Nel 2022, Bravi ha partecipato alla 72ª edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Inverno dei fiori’, arrivato decimo e poi certificato disco d'oro. Il 27 maggio dello stesso anno, il cantautore ha lanciato il suo singolo estivo intitolato ‘Zodiaco’. Da luglio a ottobre 2022, Bravi ha co-condotto il podcast ‘Feroci’ su YouTube, insieme a Willwoosh (Guglielmo Scilla) e Lollo Barollo.

Incidente

La fine del 2018 per Bravi ha coinciso con l’inizio di un periodo molto difficile. Il 22 novembre di quell’anno, a Milano, il cantante è stato coinvolto in un incidente stradale che ha causato la morte di una motociclista di 58 anni. In seguito a questo incidente, gli impegni previsti del cantante sono stati annullati. Dopo le indagini preliminari, Bravi è stato accusato di omicidio stradale e rinviato a giudizio nel luglio 2019. Durante l'udienza preliminare, all’inizio del 2020, il cantante ha richiesto di patteggiare una condanna di un anno e sei mesi di reclusione. Il Gup di Milano, nel luglio del 2020, ha accettato la richiesta. Il patteggiamento ha comportato la sospensione della pena e la non menzione della stessa nel casellario giudiziale.

Televisione

Bravi ha partecipato alla serie ‘La Compagnia del Cigno’ (prima stagione, 2019) e alla miniserie ‘Monterossi’ (2022). Nella stagione 2017-2018 è stato tutor del programma ‘Amici’ di Maria De Filippi, dove è tornato nel 2023 come giudice della trasmissione serale. Nel frattempo, nel 2020, è stato anche concorrente di ‘Amici speciali’, spin-off del talent della De Filippi.

Cinema

Come detto, Bravi è nell’ultimo film di Saverio Costanzo, probabilmente in uscita per fine 2023. Non è la sua prima esperienza su un set. Il cantautore, infatti, ha già recitato in ‘Amanda’ di Carolina Cavalli. Alla fine del 2022, poi, è uscito il film Disney intitolato ‘Strange World - Un mondo misterioso’. Michele vi ha preso parte componendo e cantando il brano dei titoli di coda, ‘Antifragili’, in collaborazione con Federica Abbate.