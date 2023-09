Chi è Mew, allieva di canto di Amici 23: perché si chiama così

Mew, nome d'arte di Valentina, è una delle allieve di canto della scuola di Amici 23. Il banco nella classe del talent show di Canale 5 le viene assegnato durante la prima puntata e difficilmente lo lascerà.

Chi è Mew? Anzitutto partiamo dal nome d'arte: Valentina ha scelto di iniziare la propria carriera nel mondo della musica con un velo di mistero. Due sono le motivazioni che hanno portato all'individuazione di questo nome d'arte per la cantante con mamma tedesca e padre italiano: il Pokemon misterioso, che si chiama appunto Mew e compare soltanto a soggetti che hanno un cuore puro, e il mix fra i termini mistery e new.

Mistero e novità, insieme a un'entità che sceglie i puri di cuore: un mix che già fa capire quanta ricerca e quanta complessità possa esserci dietro questo progetto. Un progetto che ora potrà arrivare a milioni di telespettatori con la partecipazioni di Mew ad Amici 2023.

Su Spotify ha solo due brani - 'Sangue' e 'NS1Q' - e poche migliaia di ascolti in streaming, ma la sua voce e la sua attitudine sono quelle di chi può puntare molto in alto. "Avvolta da questa oscurità voglio aprire le porte del dark-pop in Italia" si legge nella sua biografia su Spotify. In realtà tutto questo dark non c'è, ma c'è un gran talento.