Marco Mengoni ed Elodie per la prima volta insieme: ecco il nuovo singolo “Pazza Musica”

Marco Mengoni ed Elodie, la partnership inedita che tanti aspettavano. Venerdì 26 maggio esce il nuovo singolo inedito dei due artisti laziali, che fino ad oggi non avevano lavorato gomito a gomito in studio.

Il duetto

Il nuovo brano di Marco Mengoni ed Elodie si intitola ”Pazza Musica” ed è targato Epic Records Italy/Sony Music Italy. La canzone rientra nell’album ”Materia” (”Prisma”) Mengoni, il suo terzo e ultimo progetto discografico, “Materia”, per l’appunto (certificato triplo platino): un viaggio musicale cominciato alla fine del 2021 con ”Terra” e proseguito con ‘”Pelle” l’autunno successivo. Si tratta di un percorso che presenta tre anime diverse, ma complementari del cantautore e della sua arte.

Inno alla libertà

”Pazza Musica” intende essere un inno alla libertà, un invito ad assaporare il piacere di lasciarsi andare, mettendo da parte i pensieri e le preoccupazioni di ogni giorno, perfetto per diventare una delle hit estive 2023 più cantate e ballate. La sua uscita, dunque, avverrà in contemporanea a quella di “Materia” (“Prisma”). Il brano cantato da Marco Mengoni ed Elodie è stato scritto da Paolo Antonacci (figlio di Biagio Antonacci e di Marianna Morandi e nipote di Gianni Morandi), Davide Petrella, Davide Simonetta e Stefano Tognini (in arte Zef) e prodotto da E.D.D..

Biografia di Mengoni

Marco Mengoni è originario di Viterbo. Per la precisione, è nato a Ronciglione nel 1988. Il grande pubblico lo ha conosciuto nel 2009 quando ha partecipato a ”X-Factor”, nel team di Marco Morgan Castoldi, e ha vinto quell’edizione. Nello stesso anno ha pubblicato ‘

”Dove si vola”, il suo primo album. Nel 2010 è stato il primo artista a essere insignito di un prestigioso riconoscimento europeo come quello di Best European Act agli MTV Europe Music Awards. Ha ricevuto il premio anche nel 2013 e nel 2015. Sempre nel 2010 c’è stata l’uscita dell’EP "Re matto”.

Sanremo

Marco Mengoni è un po’ l’asso pigliatutto della discografia italiana contemporanea. Quando si è esibito a Sanremo nel 2013 con ”L’essenziale”, che ha anche co-firmato tra gli autori, ha convinto stampa e pubblico ed è stato il trionfatore di quell’edizione del festival. Ha poi portato il brano all’Eurovision, dove si è posizionato settimo. Nel 2013 è uscito anche il suo secondo album, ”Pronto a correre”. Sono seguiti ”Parole in circolo” (2015) e ”Le cose che non ho” (ancora 2015). Del 2018 è “Atlantico”, prima del debutto di ”Materia” con i primi due capitoli. Nel 2023 ha vinto il Festival di Sanremo con ”Due vite”, premiato all’Eurovision 2023 come migliore composizione.

Elodie

Il nome completo della cantante e attrice italiana, nata a Roma nel 1990, è Elodie Di Patrizi. Il trampolino di lancio per la sua carriera musicale è stato il talent ”Amici” di Maria De Filippi nel 2015, dove si è classificata al secondo posto, ottenendo anche il Premio della Critica (quell’edizione è stata vinta da Sergio Sylvestre). Nel 2016 è uscito il primo album di Elodie, ”Un’altra vita”. La consacrazione, per lei, è arrivata calcando il palco dell’Ariston, finora per ben tre volte: nel 2017 con ”Tutta colpa mia” (titolo anche dell’omonimo album), nel 2020 con ”Andromeda” e nel 2023 con ”Due”. Quest’anno è uscito anche il suo nuovo lavoro discografico, ”OK. Respira”. Il brano ”Proiettili” (“Ti mangio il cuore”), della colonna sonora del film di Pippo Mezzapesa, ”Ti mangio il cuore”, ha vinto il David di Donatello come migliore canzone originale.