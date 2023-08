Meghan Markle, compleanno amaro per la duchessa di Sussex

Potrebbe essere un compleanno un po’ sottotono quello che si appresta a festeggiare Meghan Markle. Il 4 agosto la duchessa di Sussex, moglie del principe Harry, spegne 42 candeline. I due si ritrovano al centro di aspre polemiche, ma questa volta sembrano puntare il dito contro di loro anche coloro che li hanno sempre sostenuti.

Dietrofront

A giugno 2023 Spotify, il colosso dello streaming audio, ha rotto il contratto con Meghan, che per la piattaforma aveva realizzato la scorsa estate il podcast ‘Archetypes’. Ma a quanto pare i risultati e le nuove proposte editoriali non sono state all’altezza delle aspettative. Anche le femministe americane, che hanno spesso visto un’alleata nella duchessa, ora prendono le distanze da lei. Sono in tante, infatti, quelle che si sentono deluse e tradite dalla Markle, iniziando a dubitare della sua autenticità e dei valori in cui crede davvero, forse più trainata dall’ambizione che non dal desiderio di lottare contro le discriminazioni come ha sempre ripetuto.

Crisi

Tra le tensioni con la Royal Family e gli affari che ultimamente non vanno troppo bene, anche il rapporto di Meghan con Harry ne avrebbe risentito. Stando ad alcune indiscrezioni, si sarebbe creata distanza già da un po’ tra la Markle e il principe inglese. Lei sarebbe concentrata sul ritorno alla recitazione e al mondo dello spettacolo in quel di Hollywood, lui è tutto preso dalle battaglie legali contro i giornali del Regno Unito, accusati di aver violato la sua privacy anche con mezzi illeciti. In più i due starebbero pensando di traslocare, lasciando l’attuale villa da 14 milioni di dollari a Montecito per trasferirsi forse a Malibu. Ma nel frattempo Harry starebbe valutando l’idea di partire da solo per l’Africa per girare lì, autonomamente, un documentario per Netflix.

Le origini

Meghan – nome completo Rachel Meghan Markle – è nata il 4 agosto 1981 a Los Angeles. Ha origini miste: la madre è Doria Ragland, insegnante di yoga, afroamericana, e il padre è Thomas Markle, caucasico, ex direttore delle luci di Hollywood. I genitori della duchessa hanno divorziato quando lei era piccola. Dopo essersi diplomata alla Immaculate Heart High School, prestigiosa scuola cattolica femminile californiana, nel 1999, la Markle ha studiato teatro e rapporti internazionali alla Northwestern University nell’Illinois.

La recitazione

Markle è poi tornata a Los Angeles per intraprendere la carriera di attrice. Dopo alcune piccole parti in ‘CSI: New York’, ‘CSI: Miami’ e ‘Fringe’, la sua occasione è arrivata con il ruolo di Rachel Zane nel legal drama ‘Suits’, che ha lasciato dopo sette stagioni. Dal 2014 al 2017 ha avuto anche un blog di lifestyle, ‘The Tig’, e ha collaborato con alcuni marchi di moda e lusso. Nel 2015 ha tenuto un discorso all’Onu come ambasciatrice per i diritti delle donne.

L’amore con Harry

Prima di incontrare il principe Harry, Meghan Markle è stata sposata per due anni, dal 2011 al 2013, con il produttore Trevor Engelson, in coppia con lei dal 2004. La Markle e il secondogenito di Carlo e Diana si sono conosciuti e innamorati nell’estate del 2016. Il fidanzamento ufficiale è stato annunciato nel novembre 2017. Il matrimonio si è svolto al Castello di Windsor il 19 maggio 2018. Il loro primogenito, Archie Harrison, è nato il 6 maggio 2019. Il 4 giugno 2021 è arrivata anche la piccola Lilibet Diana.

Lo scontro coi Windsor

Dall’inizio del 2020 la coppia ha lasciato la Royal Family per trasferirsi prima in Canada, poi negli Stati Uniti. Le tensioni che hanno portato i Sussex a quella decisione – senza che però finora abbiano rinunciato al titolo reale – sono state oggetto di rivelazioni scottanti e poco gradite dalla monarchia inglese, ma anche da gran parte della platea mondiale, nell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey nel 2021, nella docu-serie autobiografica di Netflix uscita alla fine del 2022 e nel memoir scottante di Harry, ‘Spare’, uscito a gennaio 2023.