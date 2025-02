Mauro Coruzzi parla dell’ictus a ‘Verissimo’

Mauro Coruzzi, classe 1955, noto al grande pubblico come Platinette, torna in tv dopo il dramma che lo ha colpito. Nel salotto di Silvia Toffanin l’artista che, per anni, è stato ospite fisso a ‘Buona Domenica’ e al serale di ‘Amici’ di Maria De Filippi, ripercorrerà le tappe del viaggio che, da marzo 2023, data in cui è stato colpito da un attacco ischemico, lo ha condotto fino a oggi.

Chi è Mauro Coruzzi

Giornalista, autore televisivo e conduttore radiofonico fin dagli anni ‘70, ha raggiunto la notorietà presso il pubblico alla fine degli anni ‘90 grazie a Maurizio Costanzo. Il suo alter-ego, Platinette, è una drag queen che ama gli abiti sgargianti che non passano inosservati e che gli ha regalato il successo.

Nel corso della sua carriera, oltre ad essere apparso in numerosi film, ad aver continuato a lavorare in radio e ad essere stato opinionista per Mediaset, ha partecipato come concorrente anche a Sanremo: nel 2015, nell’anno del trionfo del trio Il Volo. In coppia con Grazia Di Michele (conosciuta proprio ad ‘Amici’) ha cantato il brano ‘Io sono una finestra’.

Mauro Coruzzi a ‘Verissimo’

Se la sua presenza in tv è stata una costante fino a metà degli anni 2000, da qualche tempo Coruzzi ha scelto il teatro ma, dal 2023, ha anche dovuto rallentare i suoi ritmi. Mentre era in giro insieme al suo personale trainer, infatti, nel marzo di quell’anno è stato colto da un attacco ischemico.

“Quando era arrivato per lui il momento di andarsene, io non riuscivo a salutarlo. Avevo perso improvvisamente la parola, ma non la coscienza. Mi venne da ridere” ha raccontato in un’intervista. Subito dopo la corsa in ospedale e due mesi di degenza. Dopo quell’esperienza Coruzzi è diventato testimonial A.L.I.Ce. Italia Odv, l’associazione per la lotta all’ictus cerebrale. Nel salotto di Silvia Toffanin racconterà la sua esperienza.