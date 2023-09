Mattia Zenzola entra nel cast di Mare Fuori

Da Amici di Maria De Filippi a Mare Fuori. Il 2023 è un anno magico per Mattia Zenzola. Se quello passato lo aveva visto dover rinunciare ai sogni di gloria a causa di un infortunio, quello in corso è un anno da protagonista per il ballerino diciannovenne.

Che dopo la vittoria di Amici - insieme a lui ha trionfato per il canto quell'Angelina Mango il cui album 'Voglia di vivere' è certificato disco d'oro, a testimonianza del fatto che quando il talento è reale e concreto i talent show sono molto utili per farlo esplodere e arrivare al grande pubblico - non si è più fermato.

Numerosi gli show estivi ai quali Mattia Zenzola ha partecipato in qualità di special guest o protagonista assoluto. Un'estate al massimo che sta proseguendo con nuove soddisfazioni. Una, in particolare, sta avendo una grande risonanza: Mattia Zenzola è entrato a far parte del cast di Mare Fuori - Il Musical.

"Un altro sogno che diventa realtà, non vedo l’ora di incontrarvi nei principali teatri Italiani insieme a @marefuori_ilmusical" ha scritto il ballerino su Instagram per annunciare il proprio ingresso all'interno del cast del musical. Raccogliendo il plauso dell'ex compagno di Amici Alessio Cavaliere e dell'ex coach Raimondo Todaro. Il musical di Mare Fuori prenderà il via il 14 dicembre al Teatro Augusteo di Napoli, sarà diretto da Alessandro Siani ed è dichiaratamente ispirato alla fiction Rai che ha avuto un successo inaspettato e senza precedenti in Italia.

E, visto l’enorme successo che stanno ottenendo Angelina Mango e Mattia Zenzola, c’è grande attesa per l’inizio della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, la cui prima puntata dovrebbe andare in onda domenica 24 settembre dalle 14 su Canale 5. Sono tanti i giovanissimi talenti che sognano una parabola come quella dei due ormai volti noti dell’ultima edizione del talent show targato Fascino.