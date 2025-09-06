Matteo Alieno da X Factor al grande show di Roma: “Vorrei trovare pace, ma non fa per me”

Roma, 6 settembre 2025 – E’ il grande giorno di Matteo Alieno. Matteo Pierotti, questo il suo nome all’anagrafe, stasera sarà sul palco “di casa” per un live in full band a Testaccio Estate. Un concerto nel quale l’ex concorrente di X Factor presenterà tanta nuova, e di certo non convenzionale, musica.

Matteo, ti senti fuori dal mainstream?

"La rincorsa al successo c’è in tutti gli ambiti della vita: stiamo diventando malati di quello che non è la vita vera. Ti rendi conto della vita vera solo quando succedono le cose brutte, ma dovresti vivertela a prescindere dai risultati. Devo fare bene la musica, ho bisogno della bolla in cui mi fa stare”.

Nuova musica per Matteo Alieno

L’aspetto più positivo e quello più negativo della tua esperienza a X Factor?

"Quello più bello sono le persone che ho conosciuto. È sempre tv, ma è fatta dalle persone: artisti, ma anche tutti gli addetti i lavori. Che sono tantissimi e bravissimi. Adesso fare musica assomiglia molto a una corsa in solitaria, lì invece vivi con tanti artisti. La parte invece meno bella è la tv in sè, io non sono fatto per quel mondo”.

In una delle tue canzoni inviti chi ti ascolta a non confrontarsi troppo con gli altri. Riesci a farlo?

"Non è del tutto vero che vado per la mia strada, guardo le persone perché purtroppo è inevitabile. L’identità della società in cui viviamo si basa su questo. Non esiste meritocrazia, ma apparentemente sembra che se non hai quello che ha l’altro non lo meriti”.

La tua canzone che ti piace di più?

"La mia preferita è sempre quella che deve ancora uscire. In realtà mi piace tantissimo ‘La paura’, perché mi rappresenta ancora tanto. Ed è un problema, dovrei aver risolto delle cose (ride, ndr)”.

La collaborazione dei tuoi sogni?

"Il mio mito è da sempre Lucio Dalla, sarebbe stato il mio sogno fare qualcosa con lui. Mi piace molto Emma Nolde, lei mi fa impazzire. Dal vivo è bravissima. Poi mi è sempre piaciuto Vasco, soprattutto quello del passato. Negli anni Settanta e Ottanta era un mingherlino completamente stropicciato che saliva sul palco da solo a suscitare polemiche . È il contrario di quello che può essere un musicista ora”.

Cosa c’è da aspettarsi dallo show di questa sera a Roma?

"Sono contentissimo della formazione con cui sarò sul palco, sarà una scenografia non troppo digitale. Sono molto emozionato.Sto scrivendo canzoni nuove, il disco è quasi pronto e stasera il pubblico sentirà nuova musica. È un’anteprima del disco e questo mi emoziona tantissimo, è una presentazione per chi poi se lo vorrà accollare”.

Cosa auguri a Matteo Alieno?

"Di trovare pace ogni tanto. Ogni volta che la trovo, però, sento che c’è qualcosa che non va bene. Auguro a me e alle persone a cui voglio bene di stimarsi, di provare più compassione nei propri confronti”.