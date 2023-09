Matrimonio a prima vista, quando inizia e quali sono le coppie

Torna su Real Time 'Matrimonio a prima vista', il reality show senza precedenti nella tv italiana. Un programma diverso da tutti gli altri nel suo genere, visto che in 'Matrimonio a prima vista' tre uomini e tre donne che non si conoscono e non si sono mai viste convolano a nozze. Ogni donna vede il partner per la prima volta nella vita il giorno del matrimonio e così succede per gli uomini. Il programma è arrivato all'undicesima edizione.

Quando inizia Matrimonio a prima vista? La prima puntata va in onda su Real Time domani, mercoledì 13 settembre, dalle 21.25 e si concluderà l'8 novembre. Che si tratti di un vero esperimento sociologico è alquanto dubbio, il dato di fatto è però che si tratta di un reality show che non risente degli effetti del tempo che passa. Il successo delle passate dieci edizioni lo conferma. Successo di pubblico, ma non solo. Nel corso delle edizioni si sono formate coppie che poi si sono sciolte nel giro di pochi mesi, ma non è mancato chi è rimasto unito e ha addirittura avuto figli.

Confermati i tre esperti al timone del programma: i veterani della prima ora Mario Abis e Nada Loffredi, insieme ad Andrea Favaretto.

Quali sono le coppie che faranno parte di questa edizione? C'è molta Lombardia in questa stagione di Matrimonio a prima vista: Alberto, 28 anni, di Nova Milanese e Sonia, 27, di Faenza; Juanchi, 35 anni, di Montebelluna, e Gianna, 28 anni, di Eraclea; Alessandro, 27 anni, di Milano e Valentina, 29, di Bergamo .