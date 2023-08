I dieci anni da regina di Mathilde, la ‘Lady Diana’ del Belgio

Bruxelles, 24 agosto 2023 – Una delle sovrane attuali più apprezzate per stile ed eleganza è Mathilde del Belgio. La regina – la prima monarca belga nata in Belgio – è figlia del conte e della contessa d’Udekem d’Acoz. Per le sue origini aristocratiche, per il suo gusto nel vestire e per le sue attività umanitarie, quando dieci anni fa il trono è passato al marito Filippo, Mathilde, che all’epoca aveva quarant’anni, è stata soprannominata la ‘Lady Diana’ belga.

Formazione

Mathilde è venuta al mondo a Uccle il 20 gennaio 1973. Dopo aver frequentato le elementari a Bastogne, ha completato la sua formazione secondaria a Bruxelles. Ha studiato logopedia presso l'Haute École Léonard de Vinci, ha ottenuto una laurea magistrale in Psicologia presso l'Université Catholique de Louvain nel 2002 e ha lavorato di fatto come logopedista per quattro anni, dal 1995 al 1999.

Matrimonio e figli

Il 4 dicembre 1999 Mathilde ha sposato Philippe della casata di Sassonia-Coburgo-Gotha, in quel momento ancora principe e col titolo di duca del Brabante. Filippo, oggi re, è figlio di Alberto II e di Paola Ruffo di Calabria. I due si sono uniti in matrimonio con doppia cerimonia, una civile avvenuta presso il Municipio di Bruxelles e una religiosa presso la Cattedrale di S. Michele e S. Gudula. Per l’occasione Mathilde ha indossato un abito dello stilista belga Édouard Vermeulen. La coppia ha avuto quattro figli: Elisabetta, duchessa del Brabante e prima in linea di successione (nata nel 2001), Gabriele (nato nel 2003), Emmanuel (nato nel 2005) ed Eléonore (nata nel 2008). Nel 2013 Philippe è salito al trono del Belgio.

Doveri

La regina assiste il marito sovrano nei suoi doveri di Capo di Stato. Visita frequentemente istituzioni e organizzazioni e incontra spesso membri del pubblico, partecipando a cerimonie in patria e all'estero. Visita regolarmente organizzazioni sociali e istituti sanitari. Attraverso questi contatti, Sua Maestà rimane informata delle necessità e delle esigenze della popolazione, nonché delle numerose iniziative che vengono intraprese in Belgio per supportare le persone, soprattutto le più bisognose.

Impegno sociale

Mathilde del Belgio è molto attiva in questioni a lei care, come l'educazione dei minori, la povertà infantile e quella intergenerazionale, il ruolo delle donne nella società contemporanea, l'alfabetizzazione finanziaria, la salute mentale, la cooperazione nello sviluppo, le missioni umanitarie (ha partecipato a diverse spedizioni soprattutto in Africa).

Interessi

La sovrana della dinastia belga Sassonia-Coburgo-Gotha ama la cultura, l’arte e la danza. Parla diverse lingue: neerlandese (un mix di olandese e fiammingo), francese, inglese e italiano, con buona conoscenza di base dello spagnolo. Suona il piano. Nel tempo libero si dedica inoltre a escursioni, gite in bicicletta, tennis, momenti all’aria aperta.