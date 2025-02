Masterchef, il sogno di Anna e l’esperienza mistica di Jack

Anna ha vinto Masterchef Italia 14. Un’edizione durante la quale ad emergere sono stati soprattutto i personaggi: da Mary a Claudio, passando per Simone, Pino, Sara, Katia. E ovviamente Anna e Jack, finalisti del talent show di cucina di Sky insieme a Mary e Simone G.

“Quella di Masterchef è stata finora l’esperienza finora più forte della mia vita, non ho mai provato qualcosa di così tanto intenso e lungo – ha spiegato la vincitrice Anna Yilan Zhang, 32enne nata a Milano ma residente a Venezia -. E’ stato un percorso lungo con varie insidie, che però ci hanno aiutato a crescere. La vera consapevolezza arriva quando tu ti conosci e questa esperienza per noi è stata una possibilità di conoscerci”. E poi il sogno: “Sarebbe un grande onore entrare nella cucina di grandi chef. Il mio più grande sogno è creare un’oasi dove riuscire a portare sia cucina sia arte, avvicinare l’essere umano alla natura. Però come tutte le cose grandi ha bisogno di fondamenta solide e quindi sono consapevole di dover lavorare tanto per dare basi solide al progetto”.

“E’ stata un’esperienza mistica – ha raccontato Jack -. Ho riso, ho pianto, sono stato felice, arrabbiato, disperato addirittura. Però è stato veramente magico. A mia nonna devo tutto letteralmente. Ha 80 anni e ha lavorato fino a due anni fa per dare un futuro alla mia famiglia. La cucina credo me l’abbia trasmessa mia mamma. A me piace studiare, sono un po’ un secchione, trovare sempre un nuovo limite mi stimola tanto”. E poi uno sguardo al futuro prossimo: “A maggio farò un road trip per più di due settimane per la Cina, poi il mio sogno sarebbe girare tutto il Sud Est asiatico. L’Asia me la porto da sempre, a casa mia si mangia quasi più asiatico che italiano”.

La finalista che ha fatto maggiormente discutere è stata la bergamasca Mary: “Esperienza formidabile, la rifarei mille volte perché è piena, vissuta dall’inizio alla fine. Ogni giorno imparavo qualcosa di nuovo e vivevo emozioni che non ho mai provato. Vivevo con persone fantastiche e altre meno fantastiche, ma mi sono portata dietro qualcosa che non pensavo potesse essere. Ho iniziato come una sfida personale. Più si avvicinava la finale più ci credevo, ma meglio di così per me non poteva andare. Cucina per me è passione, famiglia e unione. Ho fatto un mese e mezzo ricoperta di insulti sui social e da ieri invece sono arrivati i commenti positivi”.

“Menomale che è stata un’esperienza così lunga, sento già la mancanza di non essere dentro la masterclass. Nonostante ci siano stati momenti di tristezza, delusione, arrabbiatura. Io sono competitivo, però ci si emoziona, si piange, ma bisogna non abbattersi. Tradizione, ma anche innovazione: sono molto legato alla mia terra” ha commentato Simone.