Martina Stella, chi è: il cinema, l’amore e la famiglia. L’attrice si racconta a 'Verissimo'

Tra le attrici più amate e ammirate della sua generazione, Martina Stella sarà in studio a 'Verissimo' sabato 25 ottobre. Su Canale 5 l'attrice racconterà del periodo che sta vivendo dopo la separazione dal padre del suo secondo figlio.

Martina Stella: chi è

Martina Stella è nata a Firenze il 28 novembre 1984, suo papà è un impiegato e sua madre faceva la ballerina. I suoi genitori si sono separati quando lei aveva solo 15 anni e attualmente ha ottimi rapporti con entrambi.

Ha capito da subito che la recitazione era la sua strada e per questo si è iscritta dopo il diploma alla Scuola di Cinema Immagina di Firenze diretta dal regista Giuseppe Ferlito.

La carriera

Il successo per lei arriva presto: nel 2001 Gabriele Muccino le affida il ruolo da protagonista nel film 'L'ultimo bacio' accanto a Stefano Accorsi e Giovanna Mezzogiorno.

A quella pellicola di successo ne seguono molte altre: 'Un amore perfetto', 'Amnesia', 'Un'estate ai Caraibi', 'Sapore di te' e anche le hollywoodiane 'Ocean's Twelve' e 'Nine'.

In tv, tra le fiction più famose a cui ha partecipato ci sono 'Le stagioni del cuore', 'Tutti pazzi per amore', 'L'allieva' e il film 'Piper'.

La vita privata

È stata legata per molto tempo a Lapo Elkann e ha avuto relazioni anche con Valentino Rossi e con il collega Primo Reggiani.

Dal 2011 al 2014 ha avuto una relazione con l'hair stylist Gabriele Gregorini ei due sono diventati genitori di Ginevra nel 2012.