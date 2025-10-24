Martina Stella, chi è: il cinema, l’amore e la famiglia. L’attrice si racconta a 'Verissimo'

Tra le attrici più amate e ammirate della sua generazione, Martina Stella sarà in studio a 'Verissimo' sabato 25 ottobre. Su Canale 5 l'attrice racconterà del periodo che sta vivendo dopo la separazione dal padre del suo secondo figlio.
Martina Stella: chi è
Martina Stella è nata a Firenze il 28 novembre 1984, suo papà è un impiegato e sua madre faceva la ballerina. I suoi genitori si sono separati quando lei aveva solo 15 anni e attualmente ha ottimi rapporti con entrambi.
Ha capito da subito che la recitazione era la sua strada e per questo si è iscritta dopo il diploma alla Scuola di Cinema Immagina di Firenze diretta dal regista Giuseppe Ferlito.
La carriera
Il successo per lei arriva presto: nel 2001 Gabriele Muccino le affida il ruolo da protagonista nel film 'L'ultimo bacio' accanto a Stefano Accorsi e Giovanna Mezzogiorno.
A quella pellicola di successo ne seguono molte altre: 'Un amore perfetto', 'Amnesia', 'Un'estate ai Caraibi', 'Sapore di te' e anche le hollywoodiane 'Ocean's Twelve' e 'Nine'.
In tv, tra le fiction più famose a cui ha partecipato ci sono 'Le stagioni del cuore', 'Tutti pazzi per amore', 'L'allieva' e il film 'Piper'.
La vita privata
È stata legata per molto tempo a Lapo Elkann e ha avuto relazioni anche con Valentino Rossi e con il collega Primo Reggiani.
Dal 2011 al 2014 ha avuto una relazione con l'hair stylist Gabriele Gregorini ei due sono diventati genitori di Ginevra nel 2012.
Nel 2015 ha reso pubblica la sua relazione con Andrea Manfredonia e nel 2016 i due si sono sposati. La coppia ha un figlio di nome Leonardo nato nel 2021. La coppia ha recentemente annunciato la separazione dopo dieci anni d'amore.