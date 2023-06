Marco Mengoni Tour 2023 negli stadi: info, biglietti e scaletta

Il trionfatore del 73° Festival di Sanremo Marco Mengoni sta scaldando i motori per la sua prossima tournée negli stadi, la seconda di fila di una carriera straordinaria e in continua ascesa. Ecco tutto quello che è necessario sapere sul nuovo tour dell’ex vincitore di X Factor

Marco Mengoni negli stadi 2023: le date

La prima occasione in cui i fan dell’Esercito avranno la possibilità di ascoltare i nuovi pezzi contenuti nel suo ultimo disco Materia - Prisma sarà il prossimo 17 giugno, quando si terrà la tanto attesa data zero presso lo stadio comunale di Bibione. In seguito si esibirà a Padova (il 20 giugno), Salerno (il 24 giugno), a Bari (il 28 giugno), a Bologna (il 1 luglio), a Torino (il 5 luglio) e a Milano (l’8 luglio). Il tour si concluderà poi in modo a dir poco trionfale il prossimo 15 luglio, nella Capitale, in cui sarà protagonista di un evento live unico ed eccezionale in programma al Circo Massimo a Roma, location dedicata ai grandi happening e pronta ad accogliere il fedelissimo pubblico di Mengoni per una data imperdibile che chiuderà la sua fortunatissima stagione live estiva. Il concerto del 15 luglio sarà quindi l’occasione per ritrovarsi e festeggiare insieme questo momento di grandissimi successi raggiunti (compresi ben 4 appuntamenti live in giro per l’Europa che di recente hanno registrato a loro volta un sold out quasi immediato).

I biglietti

Sono ancora disponibili limitate disponibilità di biglietti per tutte le date di Mengoni previste per quest’estate, comprese quelle di Salerno, Bari, Bologna e Milano per le quali inizialmente era stato annunciato il sold out. I biglietti (vale ovviamente lo stesso discorso anche per la tappa al Circo Massimo) sono ancora acquistabili solo ed esclusivamente nelle prevendite fisiche e online di Ticketone e di Ticketmaster.

La scaletta del tour

La lista completa dei brani che Marco Mengoni presenterà nel corso del tour i fan la scopriranno soltanto una volta iniziati i concerti. Ad ogni modo, oltre ai suoi più grandi successi degli anni passati, diamo per scontato la presenza in setlist di Due Vite, il pezzo con cui Mengoni ha vinto l’edizione 2023 della kermesse canora ligure e che ha anche avuto l’onore di presentare all’Eurovision Song Contest 2023 sul palco della Liverpool Arena. La nuova tournée sarà inoltre un’occasione per Marco Mengoni di interpretare tutti i brani inediti inclusi nella terza parte del progetto Materia, rilasciato in tutte le piattaforme online e disponibile nei negozi a partire dallo scorso 26 maggio e già schizzato in vetta alla classifica FIMI. Nel disco è incluso anche il secondo singolo Pazza Musica, potenziale nuovo tormentone estivo in collaborazione con Elodie. La canzone è un inno alla libertà, al carpe diem, in un mondo in cui non esiste più il dolore ma soltanto un ritmo travolgente. La nuova tournée di Marco Mengoni permetterà dunque ai fan di scoprire tutte le sfumature del prisma dell’artista di Ronciglione, un elemento che “come l’uomo, ha la capacità di assorbire esperienze, filtrarle per analizzarle e poi restituirle scomposte in una miriade di colori”.