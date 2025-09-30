“Marcella Bella vittima di sessismo a Ballando con le Stelle”: la bufera arriva in Parlamento

Roma, 30 settembre 2025 - Un siparietto di ‘Ballando con le Stelle’ finisce in Parlamento. In un momento in cui la Russia non accenna a mollare la presa sull’invasione all’Ucraina, la guerra a Gaza sta mietendo numerose vittime, le donne sono ancora vittime di maltrattamenti, la criminalità dilaga in tutta Italia, c’è chi, esponente del Governo italiano, decide di pronunciarsi. E non su uno di questi temi, ma su un programma televisivo. Nel quale si è verificata una grave violazione dei diritti umani? No, nel quale è stata commentata una performance di danza.

La senatrice Susanna Donatella Campione, esponente di Fratelli d’Italia e componente della Commissione bicamerale contro la violenza sulle donne con un comunicato ufficiale ha espresso solidarietà a Marcella Bella per i commenti ricevuti dalla giuria a ‘Ballando con le Stelle’: “Solidarietà totale a Marcella Bella per i commenti sessisti ricevuti in diretta nel corso di ‘Ballando con le stelle’. Alcuni giurati le hanno indirizzato frasi squallide e mortificanti con allusioni offensive a carattere intimo, si è ironizzato persino sull’età e sull’abbigliamento della cantante. Le battute per fare colpo sul pubblico, con frasi a effetto, non dovrebbero mai diventare dileggio e in questo caso il limite è stato oltrepassato. Onore alla classe di Marcella Bella che non ha replicato e solidarietà alla donna prima ancora che all’artista. Ai giurati, che farebbero bene a scusarsi per le parole pronunciate, conviene rileggersi il curriculum di Marcella Bella, un percorso artistico e umano con il quale nessuno di loro può tenere il confronto”.

E i commenti a cui si riferisce la senatrice sono stati di questo tenore durante il talent show condotto da Milly Carlucci: “Io sono letteralmente basita, ma prima di tutto non ho capito la standing ovation. Non è che se una donna di una certa età arriva viva alla fine del ballo bisogna alzarsi in piedi. Hai regalato molto questa sera. Mi aspettavo tutto, tranne che vederti così smutandata, non fare l’ipocrita, abbiamo visto di tutto. Sei una delle più svestite che abbiamo mai visto qui. Mi sei piaciuta, perché hai osato e quindi bravissima” ha affermato Selvaggia Lucarelli, “Si comportano sempre così quando hanno un dominicano accanto. Succede spesso anche quando vanno in vacanza. Se questa è la prima puntata e tu ci hai già fatto vedere il duodeno… c’è stata una spaccata che abbiamo visto qualsiasi cosa. Complimenti davvero perché mi sei piaciuta” è stato il commento di Guillermo Mariotto.

Sul fatto che si sia trattato, in particolare per quanto riguarda il sempre sopra le righe Guillermo Mariotto, di affermazioni un po’ avventate e non del tutto rispettose si può essere d’accordo. Sulla necessità di intervento da parte di un’esponente del Governo italiano forse...