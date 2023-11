I Maneskin trionfano agli Mtv Ema 2023: due premi alla band di Damiano David

Maneskin sul tetto d'Europa agli Mtv Ema 2023. La cerimonia di premiazione non si è svolta essendo stata cancellata per le tensioni internazionali che si stanno verificando fra Israele e Palestina e le conseguenti preoccupazioni di possibili atti terroristici, ma i riconoscimenti sono stati attribuiti comunque.

E i Maneskin hanno giocato un ruolo da protagonisti, come ormai siamo abituati a vedere dalla loro uscita da X Factor - dove sono arrivati secondi dietro Lorenzo Licitra, "posizione che è stata meglio della vittoria, visto che se avessimo vinto il risultato sarebbe stato così scontato che il giorno successivo non ne avrebbe parlato nessuno. Invece essendo arrivati secondi tutti i titoli dei giornali erano sullo "scandalo" della nostra non vittoria" ha spiegato recentemente il frontman Damiano David nel podcast 'Passa dal Bsmt' di Gianluca Gazzoli -, ma che comunque lascia sempre piacevolmente sorpresi.

Agli European Musica Awards di Mtv i Maneskin hanno trionfato conquistando due riconoscimenti: migliori artisti italiani e miglior band rock in Europa. Nel primo caso Damiano David e soci hanno battuto la concorrenza di Lazza, The Kolors, Annalisa ed Elodie. Nel secondo hanno avuto la meglio su mostri sacri come Metallica e Red Hot Chili Peppers.

I Maneskin hanno vinto in due categorie sulle quattro nelle quali erano candidati. Oltre a Best Rock e Best Italian Act, il loro nome compariva nelle nomination per Best Live, categoria dominata dalla regina Taylor Swift, e Best Group.